全世界待望、メガヒットシリーズ最新作『G.I.ジョー:漆黒のスネーク・アイズ』が10月22日(金)より公開される。この度、日本版オリジナルキャラクターバナーが解禁となった。

『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』日本版オリジナルキャラクターバナー

世界的な人気を誇るアクションフィギュアをもとに映画化され、ハイテクガジェットや特殊マシンを駆使し世界を守る最強の戦闘エキスパートチーム「G.I.ジョー」と、世界支配を目論む悪の組織「コブラ」の戦いを描き、日本をはじめ全世界でメガヒットを記録した大ヒットアクション映画『G.I.ジョー』。ファン待望の最新作『G.I.ジョー:漆黒のスネーク・アイズ』では、刀と銃を武器に戦い「G.I.ジョー」最強の戦闘能力を持つシリーズ人気No.1の漆黒の忍者ヒーロー“スネークアイズ”が主人公に! 漆黒のマスクで正体を隠し、これまで謎に包まれてきたスネークアイズ誕生の秘密が遂に明らかになる。

この度、『G.I.ジョー:漆黒のスネーク・アイズ』から日本だけのオリジナルキャラクターバナーが初解禁となった。未曾有の忍者テロを阻止せよ!日本を舞台に忍者大戦が開幕する。壮絶バトルの始まりを告げるバナーの中央には、臨戦態勢の漆黒のスネークアイズが見参。秘密忍者組織“嵐影”の忍者たち、世界各地の戦闘エキスパートで構成されたチーム“G.I.ジョー”、世界征服を企む国際的テロ組織“コブラ”に組み分けされ、8人の強者たちが一堂に会する、日本だけのオリジナルデザインとなっている。

スネークアイズはなぜ漆黒のマスクで顔を隠すことになったのか。その誕生秘話を描く本作に登場する、謎に包まれてきた8大キャラクターを紹介しよう。背中越しの横顔で中央に陣取るのは、宿命のライバルである2人。本シリーズ屈指の人気キャラクターで、12種の格闘技に精通する最強の忍者ヒーロー【スネークアイズ】=ヘンリー・ゴールディング、右には二刀流の武器を使いこなし、“嵐影一門”の頭領の血筋を継ぐエリート忍者【ストームシャドー】=小路アンドリュー。“嵐影”で共に修行に励んだ若き日の2人に一体何があったのか!?

スネークアイズを狙うNINJAたちにも注目だ。ストームシャドーの右から順に、反逆者の文字を刻まれ、“嵐影”を追われ復讐鬼となった最強の抜け忍【鷹村】=平岳大、国際テロ組織“コブラ”のメンバーで裏社会の女スパイ【バロネス】=ウルスラ・コルベロ、そして、神出鬼没の忍術を得意とした”嵐影”を守る盲目の鎖鎌使い【ブラインドマスター】=ピーター・メンサーと、忍びの達人が揃い踏み!

一方、スネークアイズの左から順に、“嵐影”の保安責任者である“くのいち”【暁子(アキコ)】=安部春香、ボウガンタイプの武器を駆使した戦闘能力が高い“G.I.ジョー”の女性エージェント【スカーレット】=サマラ・ウィーヴィング、拳を武器に戦う“嵐影”の忍者マスターでスネークアイズを武で導く【ハードマスター】=イコ・ウワイスが眼光鋭く睨みつける。

最強の忍者アスリートが顔を揃える本作、最大の見どころは息もつかせぬアクションだ。『るろうに剣心』シリーズの谷垣健治が、ハリウッドで初のアクション監督を担当。刀や忍びなど日本独自の殺陣と最新の映像技術が融合した、いまだかつてない圧巻のアクションシーンが炸裂する。

映画『G.I.ジョー:漆黒のスネーク・アイズ』は10月22日(金)全国ロードショー

(C)2021 Paramount Pictures. Hasbro, G.I. Joe and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2021 Hasbro. All Rights Reserved.

