¡Ú¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´äÞ¼¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë°ÛÎã¤Î¤ª´ê¤¤¡Ö£Ð£Ë¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥¨¡¼¥¹£Æ£×´äÞ¼¿¿Æà¡Ê£²£¸¡á¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤¬¡¢£Ð£Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¸åÇÚ¤òÍÊ¸î¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë°ÛÎã¤Îà¤ª´ê¤¤á¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ç£±¡½£±¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Î¸åÈ¾£³£¹Ê¬¤Ë´äÞ¼¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿´äÞ¼¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¤Î¤¬£Æ£×ÅÄÃæÈþÆî¡Ê£²£·¡á£É£Î£Á£Ã¿À¸Í¡Ë¤¬¸åÈ¾£µÊ¬¤Ë¼«¤éÆÀ¤¿£Ð£Ë¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¡£
¡Ö£Ð£Ë¤Î¾ìÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈà½÷¼«¿È¤¬¤â¤é¤Ã¤¿£Ð£Ë¤À¤·¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÈà½÷¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¼«Ê¬¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ø½³¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬½³¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ø»×¤¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î´äÞ¼¤¬£Ð£Ë¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ë¾ù¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢£Ð£Ë¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡ÊÊóÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ëµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë°ÛÎã¤ÎÍ×ÀÁ¡£ÂçÉñÂæ¤Ç£Ð£Ë¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¸åÇÚ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤ê¡¢ÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÍÊ¸î¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÏÅÄÃæ¤Î¥ß¥¹¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¹ÔÆ°¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿´äÞ¼¤¬ÎÏ¶¯¤¯¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£