¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÎáÏÂ½é¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¡¡Å¾Íî»þÂå¤ÎÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£±Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£±£²Æü½éÆü¡¢¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢Âç´Ø¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê£²£¹¡áËÜÌ¾¥¬¥ó¥È¥ë¥¬¡¦¥¬¥ó¥¨¥ë¥Ç¥Í¡¢°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¡£ÁêËÐ¶¨²ñ¤«¤é¤Î»È¼Ô¤¬Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î°ËÀª¥öÉÍÉô²°¤Ç¾È¥ÎÉÙ»Î¤È»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¡Ê£¶£±¡á¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¡Ë¤Ë²£¹Ë¾º¿Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¸Î¾ã¤äÉÂµ¤¤Ç°ìÅÙ¤Ï¡ÈÃÏ¹ö¡É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤â´ñÀ×¤Î£Ö»úÉü³è¡£¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿ÎáÏÂ½é¤Î¿·²£¹Ë¤¬¡¢³Ñ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡ÖÂè£·£³Âå²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡×¤¬Àµ¼°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¿·²£¹ËÃÂÀ¸¤Ï£²£°£±£·Ç¯½é¾ì½ê¸å¤Îµ©Àª¤ÎÎ¤°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê¡£Âç´Ø´ÙÍî¤ò·Ð¸³¤·¤Æ²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç»°½Å¥Î³¤°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤Ç¡¢½øÆóÃÊ¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿ÎÏ»Î¤È¤Ê¤ë¤È»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¡£¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤ÏÄ«ÀÄÎ¶¡¢ÇòË²¡¢ÆüÇÏÉÙ»Î¡¢ÄáÎµ¤ËÂ³¤¤¤Æ£µ¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÏÎ¾¥Ò¥¶¤Î¸Î¾ã¤äÆâÂ¡¼À´µ¤Ê¤É¤Ç°ì»þ¤Ï´ÇÈÄÎÏ»Î¤ÎÂç´Ø¤«¤é½øÆóÃÊ¤Þ¤ÇÅ¾Íî¡£»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤Ë²¿ÅÙ¤â°úÂà¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿ÆÊý¤Ï£±»þ´Ö¤«¤±¤Æ¾È¥ÎÉÙ»Î¤òÀâÆÀ¡£Ç´¤ê¶¯¤¯ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ÆºÆ¤Ó»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤¿¡£ÈÖÉÕ¤òÅ¾¤²Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸µÂç´Ø¡×¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¼Î¤Æµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ½½Î¾ÆÁ¿¿Ë²¤ÇÄ«ÆüÂçÁêËÐÉô¥³¡¼¥Á¤ÎÇòÄÍ¸µµ×»á¡Ê£³£·¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î´Ø¤¬½½Î¾¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ó¤Í¤Æ¥×¡¼¥ë¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¿¤áËÏÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Âç´Ø¤ÏÉÕ¤±¿Í¤È£²¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ËËë²¼¤Î»ÙÅÙÉô²°¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ìÊÑ¡£¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬»ä¤ÈÆ±Éô²°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ØÎ©¤Á¹ç¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¤³¤È¤Ï»öÁ°¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç²¿¥¥í¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Þ¤ï¤·¤ò´¬¤¯¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¡ÊËÜÍè¤Ï¡ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÎ®¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¾ì½êÁ°¤Ë¤Ï¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬Ä«ÆüÂçÁêËÐÉô¤ËÊÆ¤ò£±£°£°¥¥íº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇòÄÍ»á¤Ï´ñÀ×¤Î£Ö»úÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·²£¹Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¾È¥ÎÉÙ»Î´Ø¤Î»Ñ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë´õË¾¤äÍ¦µ¤¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤óÄì¤«¤éÈÖÉÕ¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£ÎáÏÂ½é¤Î¿·²£¹Ë¤¬¡¢³Ñ³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£