本格チキンバーガー専門店「DooWop」が、7月20日代官山にオープン。1分単位で出来上がりの時間を把握できるので、好きな時間にオーダーして楽しめる。

日本のハンバーガー店では脇役になりがちなチキンバーガーをメインにした、本格チキンバーガー専門店「DooWop」が代官山に登場。店頭のセルフレジとオリジナルアプリのオーダーシステムで、揚げたてのおいしさを味わえる。

クラシックセット(690円)のチキンバーガーは好きな味を選べる。写真は「BBQエッグ」。(写真:お店から)

「チキンバーガー」に挟んだフライドチキンは、鶏肉の中で一番ジューシーなモモ肉を贅沢に使用したもの。10種類のハーブとスパイスを利かせたオリジナルパウダーの衣で揚げて、クセになるおいしさに。「BBQエッグ」ソースはたまごのサラダ感とフライドチキンのバランスがとても良い。全体的にボリュームがあるものの、ふわふわのチキンのせいかサクサク食べ進められる。セットのライムレモネードスカッシュが爽やかで、ジューシーなバーガーにはぴったり! 暑い夏はチキンバーガーを食べて、スタミナいっぱいにしておきたい。

選べるソースは「BBQエッグ」の他、「テリヤキTARUTARU」「チャイニーズチック」「ケイジャン HOT」「ハラペーニョマヨ」「チーズ」。6種類あるので、毎日食べても飽きずに楽しめる。

「アニマルモードセット」(写真:お店から)

単品では360円とかなりリーズナブルで、6種類のソースをつけない「プレーン」だと290円。セットは他に、3種類から選べるサラダ付きの「バランスセット」(720円)、フライドチキン付きの「アニマルモードセット」(720円)などをそろえる。

バランスセットのサラダ。上から「スーパーフードスロー」「キャロットラペ」「オールドファッションマカロニサラダ」。(写真:編集部)

チキンバーガーがボリューミーなので、サラダのセットでも十分お腹いっぱいになること間違いなし。 オリジナルミニバーガー「DooWopスライダー」8P BOX(1,500円)(写真:お店から)

また、ムネ肉を使ったフライドチキンをブリオッシュでサンドしたミニバーガーBOXも。こちらはオリジナルのかわいいBOXに入っているので、ランチの差し入れやお土産として喜ばれそう。

店頭ではセルフレジでオーダーし、オープンキッチンで揚げている音を聞きながら揚げたてを楽しめる。作っているところを見られるので安心だ。オリジナルアプリでのオーダーなら、受け取り時間を設定すると1分単位で出来上がり時間が表示され、それに合わせて受け取りに行くことが可能。待つことなく自分の時間に合わせられるので、忙しい人も便利に利用できる。

<店舗情報>

◆DooWop 代官山店

住所 : 東京都渋谷区恵比寿西1-35-14

TEL : 未開通



※価格はすべて税込です。

※本記事は取材日(2021年7月13日)時点の情報をもとに作成しています。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 待たずに買えて、いつでも出来立て! 夏を乗り切る本格チキンバーガー first appeared on 食べログマガジン.