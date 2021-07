フランス映画界の巨匠フランソワ・オゾン監督が、17歳の時に出会い感銘を受けた、英作家エイダン・チェンバーズの青春小説「Dance on My Grave」(「おれの墓で踊れ」/徳間書店)を、約35年の時を経て映画化した『Summer of 85』(8月20日公開)。少年たちのきらめく一夜のデートシーンより、ダンスクリップ映像が公開された。

【動画】映画『Summer of 85』ダンスクリップ映像

本作は、少年たちの瑞々しい刹那の初恋を描く、はかなくも美しいラブストーリー。1985年の夏、北フランスの海辺の町を舞台に、運命的な出会いを果たした16歳のアレックス(フェリックス・ルフェーブル)と18歳のダヴィド(バンジャマン・ヴォワザン)が愛に溺れ、永遠の別れを知るまでの、生涯忘れられない“6週間の青春”を描く。

公開された映像は、互いにひかれ合うアレックスとダヴィドが、クラブで激しく踊り明かし、二人だけのかけがえのない時間を堪能するワンシーン。気の向くままにダンスを楽しむダヴィドと、彼をまっすぐ見つめながら無邪気に飛び跳ねるキュートなアレックスの姿を見ることができる。

バイクの2人乗りも、クラブでのダンスも、この胸の高鳴りも、今まで知らなかった“初めて”をすべて教えてくれたダヴィドの存在を噛みしめるように、目を閉じるアレックス。そんな彼に後ろからそっとダヴィドがヘッドフォンを付けると、場内の喧騒が一瞬で聞こえなくなり、往年のロックスター、ロッド・スチュワートによる名曲「Sailing」が優しく響く。

本作に強い思い入れのあるオゾン監督は、「このダンスシーンこそ、映画のコアだ」と語る。「二人は同じ音楽を聴いているのに、一緒に踊るわけでもない。ダヴィドは身体をくねらせながらへらへら笑っていて、かたやアレックスは天井のミラーボールをぼんやり見ている。撮影しているときはそこまで考えられていなかったが、あとでこのシーンを思い返してみると、早い段階で2人の離別を予告していたんだと、改めて解釈できた。ちなみに、『Sailing』を提案したのは(アレックス役の)フェリックスなんだ。リズムと歌詞がしっくりきて、『これだ』と思ったね」。

劇中には、「Sailing」以外にも80年代を代表するTHE CUREの名曲「In Between Days」などが使用されている。オゾン監督こだわりのフィルム撮影による映像美とともに、美しき少年たちが織りなすひと夏の恋を彩る数々の楽曲にも要注目だ。

同映画の公式Twitter及び公式instagram(@summer85movie)では、「みんなの初恋を思い出す曲を教えてキャンペーン」がスタート。公式アカウントをフォローし、ハッシュタグ「#私の初恋プレイリスト」を付けて自分にとっての思い出の曲名を投稿すると、抽選で本作のポスターや原作本などが当たる。

