「チュールを焦らし過ぎた結果…😂」と、猫ちゃんの動画をツイッターに投稿したランちゃんさん(@ranranranchan2)。そこに映っていたのは、猫をトリコにするおやつ「ちゅーる」が欲しいあまり、ダンスみたいな動きでおねだりをする猫ちゃんの姿!



【動画】猫さんの悶絶・ちゅーるダンスを見る

「ちゅーるくれよぉー」「ハヨセーヤ コノヤロ」と、リプ欄には国内外から猫ちゃんの気持ちを代弁する声が殺到しました。



「かーわいいーーー!」

「猫踊りですね」

「早くあげてください」

「Give him or her a pet now!!!!」

「可愛いけど 早くあげてください」

「わちゃわちゃなってるやんwwww」

「( ノシ´・ω・)ノシ バンバン ハヨセーヤ コノヤロ ってなってる」

「あぁっ‼︎ちゅーるくれよぉーー‼︎ by猫」

「欲しいあまりに荒ぶりすぎwww」



投稿者のランちゃんさんに伺ったところ、おねだりダンスをしていた猫ちゃんは、ランちゃんさんの友人の愛猫、あーちゃん。1歳9カ月になるアメリカンショートヘアの女の子です。



飼い主さんによると、実際は焦らしていたわけではなく、あーちゃんは一気にたくさん食べると吐き戻してしまうため、おやつは少しずつ、時間を置いてあげているのだとか。ちゅーるの場合はいつも、半分ずつあげているそうです。



この日もちゅーるを半分だけもらったあーちゃん。しかし、「もっとちょうだい!」の気持ちが勝ったのか、おやつをおねだりするダンスを披露。ちょうど遊びに来ていたランちゃんさんが、すかさずその様子を撮影しました。



あーちゃんの荒ぶるおねだりダンスを見て、「可愛いけど、早くおやつをあげてください」と、猫好きさんから同情のリプライも。



飼い主さんに真相を伺ったところ、あーちゃんのおねだりダンスは、おやつを焦らされてヤケを起こしているのではなく、「台の上でこういうポーズをするとおやつがもらえるニャー!」という、あざと可愛いあーちゃんの作戦なのだそうです。



「動画に映っているポール型の爪とぎを買ったところ、あーちゃんがポールの上に乗るようになったんです。上に乗った姿が可愛くて、その状態でおやつを何回かあげていたら、”あの爪とぎの上に乗ればおやつがもらえる!”と思ってしまったようで、私が爪とぎの近くに立つと、自然と爪とぎに乗りに来て、おやつが欲しいアピールをするようになりました。



でも毎回はあげられないので、時々スルーしてたらムキになったのか、動画のようなちょーだいポーズをし始めて、それがあまりに可愛いくて、つい褒めてちゅーるをあげていたら定番化してしまった感じです(笑)」(あーちゃんの飼い主さん)



リプ欄には、「楽天BOXにお住まいの子もかわいい、何気にチュール見てるな」と、おねだりダンスを披露するあーちゃんを、箱に入ったままクールに見つめる三毛猫、2歳になるマンチカンの女の子、キャリコちゃんに注目した方も。



ちゅーるが欲しくて悶えているみたいなおねだりダンスを披露したあーちゃんを撮影したランちゃんさんに、撮影時の状況などについて伺いました。



ーーおねだりダンスはどんなタイミングで撮影されたのですか?



「ちょうどおやつの時間だったので、ちゅーるを半分だけあげて、いったん残りを下げたタイミングで撮影しました。あーちゃんは一気にたくさん食べると戻してしまうんです。撮影中、”もっと食べたい”と言う必死さが伝わってきて、その可愛らしさに思わず笑ってしまいました(笑)。結局根負けして、撮影した後すぐに、少しだけ追加で食べさせてあげました」



ーーおねだりダンスを披露したあーちゃんと、箱の中から見ていた三毛猫のキャリコちゃん。2匹はランちゃんさんにも懐いている?



「おねだり猫のあーちゃんはもともと人懐っこい性格の子で、友人の家にはよく遊びに行っているので、いつもスリスリしてくれたり、ごはんをねだったりしてくれます。キャリコちゃんは人見知りなんですけど、ちゅーるを差し出したらすぐ来てくれます(笑)」



ーーランちゃんさんから見たあーちゃんの印象は?



「とても人懐っこくて、遊ぶのが大好きな、好奇心旺盛で食いしん坊な子です。食に対する執着から、自動餌やり機に前足を突っ込んで強制的に餌を出して食べたりしていたそうです。そのせいで自動餌やり機は撤去したそうです(笑)。面白いけど、頭の良い子だと思います」



ーークールなキャリコちゃんは?



「人見知りで臆病な子ですが、飼い主である友人にはべったりな甘えん坊です。私も実家でずっと猫を飼っていました。動物全般が好きなのですが、特に猫は大好きです。好奇心旺盛なあーちゃんも、人見知りなキャリコちゃんも、それぞれ個性があってどちらもすごく可愛いです」



◇ ◇



「焦らさないでおやつあげて〜」と、猫好きさんたちを悶絶させた、あーちゃんの可愛い過ぎるおねだりダンス。



ダンス見たさにわざと焦らしているのではなく、おやつを一気にたくさん食べると吐いてしまう、あーちゃんのため。そして飼い主さんいわく、「おねだりダンスは可愛いですが、いつもはちょーだいしなくても普通にオヤツあげてます」とのこと。



猫ちゃん思いの優しい皆さま、あーちゃんのあざと可愛いおねだりダンス作戦に、くれぐれも惑わされないでくださいね。



(まいどなニュース/Lmaga.jpニュース特約・はやかわ かな)