Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×¡¡ÊÆ»Ò¾¾°þÌîµåÉô¼ÂàÌäÂêà¸ÞÎØ¥ë¡¼¥ëá¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¡¢£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£ï¡ª£Ç£ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤Ç¡¢ÊÆ»Ò¾¾°þ¹â¹»¤¬Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ä»¼èÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï³Ø¹»´Ø·¸¼Ô£±¿Í¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬È½ÌÀ¤·¡¢½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£¤¿¤ÀÌîµåÉô°÷¤Ë´¶À÷¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤À¤È¡¢¤³¤Ê¤¤¤ÀÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊÂåÉ½¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±¿Í¤ÈÁª¼ê£²¿Í¤¬ÍÛÀÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»î¹ç³«»Ï£¶»þ´ÖÁ°¤Ë£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤·¤Æ±¢À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½Ð¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÆÃÊÌ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂç²ñ¤À¤È¤«³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¼Âà¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥æ¥¦¥¸¤Ï¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¾ï¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬¿·¥ë¡¼¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Ë¡Î§¤À¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£