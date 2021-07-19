»ñ»º2²¯±ßÃË¤ÎÀáÌó½Ñ¡£¥à¥À¤Å¤«¤¤¤·¤¬¤Á¤Ê8¹àÌÜ¡ÖÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÈóÀ¸»ºÅª¡×
¢¡¤ª¶â¤¬¤¼¤ó¤¼¤óÃù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
¡¡º£·î¤â¥®¥ê¥®¥ê¤«¡Ä¡Ä¡£ÄÌÄ¢¤Î»Ä¹â¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤¹¡£ºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç·ÐÈñ¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¼ýÆþ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ý»Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢Ãù¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬¡ÖÀáÌó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÀáÌó¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¤Î¤ÏÅê»ñ²È¡¦À¸³è¥³¥¹¥Èºï¸º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¸ÊýÀµ»á¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¡£¶ÐÌ³¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢Åê»ñ¤ÈÀáÌó¤Ç2²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¡¢46ºÐ¤Ç¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¡Ö¶â»ý¤ÁÇ¾¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë ¹¶¤á¤ÎÀáÌó¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¡Ö°¤¤½¬´·¡×¤È¤¤¤¦¶â¿©¤¤Ãî¤òÂà¼£¤¹¤ë
¡¡¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï»Ù½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥à¥À¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÙÊ§¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¥à¥À¤Ê½ÐÈñ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ë¶É¡¢»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÉô²°¤òÀêÎÎ¤·¤ÆÁÝ½ü¤äÊÒ¤Å¤±¤òË¸¤²¤ë¥¸¥ã¥Þ¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ËÉÔÍ×¤Ê»Ù½Ð¤¬¤Ê¤¤¤«¼¡¤Î8¹àÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¢¡¼«Ê¬¤Î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦
¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä°û¤ß²ñ
¡¡Í§¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤Ç¤¹¡£
¢2¼¡²ñ¤äÄù¤á¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤è¤±¤¤¤Ê¿©Èñ
¡¡°û¤ß²ñ¤ä±ã²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Î®¤ì¤Ç2¼¡²ñ¤ÇÊÌ¤Î°û¤ß²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¹¤Ç¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤µ¤é¤Ë°û¤ß¿©¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ºÐ¤ò¤È¤ë¤Û¤É¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Î©¤Á´ó¤ë¥«¥Õ¥§
¡¡»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Î©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤Î¥«¥Õ¥§¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕ100±ß¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤Î3ÇÜ¤âÊ§¤Ã¤Æ¥é¥Æ¤ò°û¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤¬1¥«·î´Ö¤Ë¥é¥Æ¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤¤¤¯¤é»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© »Ù½Ð¤·¤¿Ê¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤äÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤³Î¤¿¤ëÌÜÅª¤Î¤Ê¤¤»ñ³Ê¼èÆÀ
¡¡»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î³Ø¹»¤äÄÌ¿®¹ÖºÂ¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤ä¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤Î»ñ³Ê¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾ºµë¤äºÆ½¢¿¦¤ËÍÍø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤±¤¿»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© »ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î»È¤¤¤ß¤Á¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å¾¿¦¡¢ÆÈÎ©¡¢Î±³Ø¤Ê¤É¡Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤â¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤È»þ´Ö¤Î¥à¥À¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥¡Á¨
¥¾×Æ°Çã¤¤¡¡50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¤È¤«70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÍ»¥¤ËÄà¤é¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¤¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤â¤Ê¤¤ÉÊÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ô²ó¤·¤«Âµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÎÉþ¤¬¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©