Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÇÅÚº½Êø¤ì¡¡ÃËÀ£±¿Í¥±¥¬
£±£¸Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Î¹ñÆ»¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÕ¶á¤ò¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿£³£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±£¸Æü¸á¸å£°»þÈ¾¤¹¤®¡¢±üÂ¿ËàÄ®Î±±º¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº½¤Ï¤ª¤è¤½£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊøÍî¤·¡¢ÊÒÆ»£±¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¡¢ÅÅÃì¤âÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÅÚº½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÚº½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤ò¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿£³£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬Å¾ÅÝ¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÚº½Êø¤ì¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»ëÄ£¤äÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¸½¾ì¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£