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Source:iPad/Apple Store, ¥¤¥ª¥·¥¹ ¥¢¥¥ÐÏ©ÃÏ¥ª¥â¥ÆÅ¹¡Ê@iosys_rojiomote¡Ë/Twitter
Photo:Apple Hub/Twitter
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