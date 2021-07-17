¤Ê¤¼Ž¤¥»¥À¥ó»Ô¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤âŽ¢¥Ù¥ó¥Ä°ì¶¯Ž£¤Ê¤Î¤«¡©
2014Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿4ÂåÌÜC¥¯¥é¥¹¡ÊW205·¿¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¡Ë
2020Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÄã²Á³Ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î6Ï¢ÇÆ¤À¡£
¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÊ»Àß¤ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¹âµé´¶¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬À®¸ù¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥ß¥É¥ë¥»¥À¥ó¡Ê4¥É¥¢¡Ë¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Áü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¼Ö¼ï¤ÏÌó500Ëü¡Á700Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼¡¤Î6¼Ö¼ï¤È¤·¤¿¡£
¡ãÂÐ¾Ý¼Ö¼ï¡ä
¢£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä CLA¥¯¥é¥¹¡§472Ëü±ß¡Á
¢£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä C¥¯¥é¥¹¡§489Ëü±ß¡Á
¢£BMW 3¥·¥ê¡¼¥º¡§495Ëü±ß¡Á
¢£¥¢¥¦¥Ç¥£ A4¡§455Ëü±ß¡Á
¢£¥ì¥¯¥µ¥¹ ES¡§599Ëü±ß¡Á
¢£¥ì¥¯¥µ¥¹ IS¡§480Ëü±ß¡Á
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤Ï¿·¼Ö¹ØÆþ¼Ô¤Î¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼Ö¼ï¤È¤â¥»¥À¥ó¤â¤·¤¯¤Ï4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¤ß¤Ç¡¢2¥É¥¢¤ä¥ï¥´¥ó¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
»ÈÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëè·îÌó70Ëü¿Í¤«¤é²óÅú¤ò½¸¤á¤ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡ÖCar-kit®¡×¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÆÈ¼«³«È¯Ãæ¤ÎÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤â³èÍÑ¤·¡¢ÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
º£²ó¤ÎÂÐ¾Ý¥Ç¡¼¥¿¿ô¤Ï¡¢CLA¥¯¥é¥¹¤¬123Ì¾¡¢C¥¯¥é¥¹¤¬285Ì¾¡¢3¥·¥ê¡¼¥º¤¬307Ì¾¡¢A4¤¬62Ì¾¡¢ES¤¬136Ì¾¡¢IS¤¬247Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï50Âå°Ê¾å
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¹½À®¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£Èæ³ÓÅª¹â³Û¤Ê¥»¥À¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï¹â¤¤¡£
50Âå°Ê¾å¤¬Â¿¤¯¡¢CLA¥¯¥é¥¹¡¢C¥¯¥é¥¹¡¢IS¤Ç¤Ï7³ä°Ê¾å¤¬50Âå°Ê¾å¤À¡£ÃË½÷Èæ¤Ç¤Ï¡¢CLA¥¯¥é¥¹¤Î¤ß½÷À¤¬Ìó4³ä¤È¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î5¼Ö¼ï¤Î½÷ÀÈæÎ¨¤Ï3³ä°Ê²¼¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¼Ö¼ï·èÄê¤ÎÍýÍ³¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£3¥·¥ê¡¼¥º¡¢ES¡¢IS¤Ç¤Ï¡Ö¼Ö¤½¤Î¤â¤Î¡×¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CLA¥¯¥é¥¹¤Ï¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¡×¤¬¹â¤¯¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¡Ö¼Ö¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾¯¡¹°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ÂÐ±þ¤Î¤è¤µ¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹ØÆþ»þ¤Î½Å»ë¹àÌÜ¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Æ¼Ö¤ÎÆÃÄ§¤¬¤è¤êÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î2¼Ö¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¡×¤¬¹â¤¯¡¢BMW3¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖÁö¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹ES¡¢IS¤Ç¤Ï¡ÖÆâÁõ¡×¤ä¡ÖÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¡×¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ä¤ä¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëES¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼¼ÆâÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¹¤µ¡×¤Î¥¹¥³¥¢¤â¹â¤¤¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¼Ö¤Î¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¡×¡ÖËÜÊª¡×¡Ö¿®Íê¡×¡Ö°ÂÄê¡×¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
BMW¤Ç¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ç¤Ï¡ÖÅÔ²ñÅª¡×¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢BMW¤Î2¼Ò¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ES¤Ç¤ÏÌó3³ä¡¢IS¤ÏÌó2³ä¤¬¥È¥è¥¿¼Ö¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤æ¤¨¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ß¸¡Æ¤¤·¤¿¼Ö¼ï¡¢¡ÖºÇ½ªÈæ³Ó¸¡Æ¤¼Ö¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢C¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿³Æ¼Ö¤¬Áê¸ß¤Ë¤è¤¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¥È¥è¥¿¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó3¤Ï1/3¤¬¡Ö3Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×
¼¡¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬ÆÈ¼«³«È¯Ãæ¤ÎÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¸ÄÊÌ¼Ö¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¼Ò¤Î¥»¥À¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
ÀèÆü¤Î¡Ö¥Î¥¢Ž¤¥»¥ì¥Ê¡Ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó4¥â¥Ç¥ë¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÊ¬ÀÏ¡×¤Îµ»öÆ±ÍÍ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ê¸ÜµÒ¹½À®¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ò¼¡¤Î5¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡£
¡¿·µ¬¡§½é¤á¤Æ¼«Æ°¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¿Í
¢2Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡§1¤ÄÁ°¤Î¼Ö¤ÈÆ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¿Í
£3Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡§1¤ÄÁ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯2¤ÄÁ°¤Î¼Ö¤âÆ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Í
¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡§1¤ÄÁ°¤Î¼Ö¤È°ã¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¿Í
¥½ÐÌá¤ê¡§°ÊÁ°¹ØÆþ¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í
·ë²Ì¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¤ß¡Ö3Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬¡Ö2Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢BMW¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï2005Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨´ü´Ö¤¬5¡Á10Ç¯ÄøÅÙ¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÏÀõ¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á3Ï¢Â³¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬¤Þ¤À¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö2Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¸ÜµÒ¹½À®¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥á¡¼¥«¡¼ºÆ¹ØÆþ°Õ¸þ¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¼¡²ó¡¢¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤âÆ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³Î¼Â¤ËÆ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥¹¥³¥¢¤¬3³ä¶á¤¯¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¤è¤¤¡£¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¹¥³¥¢¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤è¤ê¤â¡Ö2Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¡¢¡Ö2Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤è¤ê¤â¡Ö3Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤òÂ¿¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö3Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤è¤ê¤â¥á¡¼¥«¡¼ºÆ¹ØÆþ°Õ¸þ¤¬Ìó2.5¡Á5ÇÜ¤â¹â¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤«¤éÌó16Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö2Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤È¡Ö3Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤Î¿®Íê¤ä°¦Ãå¡Ë¤Îº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö2Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö3Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×ÊÂ¤ß¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ø¤Î°¦Ãå¤äËþÂ¡¢¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖÀ¸³¶¸ÜµÒ¡×¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡Ö¸ÜµÒ¹½À®¡×¡Ö¥á¡¼¥«¡¼ºÆ¹ØÆþ°Õ¸þ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀ¸³¶¸ÜµÒÎ¨¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤â¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î5¤Ä¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½çÅö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Ö¤òº£¸å¤â¹ØÆþ¤·¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¡ÖÀ¸³¶¸ÜµÒ¡×¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¡Ö½àÀ¸³¶¸ÜµÒ¡×¤ÈÄêµÁ¡£¤³¤ÎÀè¤Î°Õ»×·èÄê¤Ï¤Þ¤À¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡×¤Ê¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÎ¥Ã¦Í½È÷·³¡×¤Ê¿Í¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼¡´üÎ¥Ã¦¡×¤Î5Ê¬Îà¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÀ¸³¶¸ÜµÒ¡×¤À¡£
¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¡ÖÀ¸³¶¸ÜµÒ¡×¤¬Ìó2³ä¤ÈÂ¿¤¤¡£¡Ö½àÀ¸³¶¸ÜµÒ¡×¤Þ¤Ç¹¤²¤ì¤Ð¡¢È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡Ö2Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¡Ö3Ï¢Â³¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¿ô¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤È¤¢¤Þ¤êº¹¤¬¤Ê¤¤BMW¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹³Ê¹¥¤À¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
À¸³¶¸ÜµÒ¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î¶¯¸Ç¤µ¤òÉ½¤¹¡£¸ÜµÒ´ðÈ×¤¬¶¯¸Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¼Ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¼ÒÎ®½Ð¤òËÉ¤®¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ë»ñ¸»¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁØ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢Èà¤é¤¬¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢4¼Ò¤Î¥»¥À¥ó¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆSUV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£