±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¤¬¤¢¤¨¤ÆÅÁ¼øŽ¢ÌÂÏÇ¤Ê±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤ò°ìÈ¯¤Ç·âÂà¤¹¤ë"Å´ÈÄ¥Õ¥ì¡¼¥º"Ž£
¢£µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿±Ä¶È¤Ç¼ã¼Ô¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤Î¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÂ»¼º
±Ä¶È¥Þ¥ó¤È±Ä¶È¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Î´ë¶È¤È¤Î¹¶ËÉ¤Ï¾ï¤Ë¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹°ú¤¯·Êµ¤ÄãÌÂ¡Ê¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤¬¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËÄ¾¶á¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤½¤Î¹¶ËÉ¤Ï¤µ¤é¤ËÆñ²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¿·Â´¤Ç¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é36Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿·µ¬³«Âó±Ä¶È¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤½¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ë´ü°ÊÁ°¤Ë¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï»³¤Û¤É¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡È¤ª¹Ôµ·¤Î°¤¤¡É±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£Èô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¼õÉÕ¤ò¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¼«Âð½»½ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤Ë¶öÁ³¤òÁõ¤Ã¤ÆÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÒÏÓ±Ä¶È¥Þ¥ó¤Û¤É¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬À®Ä¹´ü¤«¤éÀ®½Ï´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£À®Ä¹´ü¤Ë¤Ïµ¤¹ç¤Èº¬À¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬´ÉÍý¿¦¤ä·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ã¼ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î¼ã¼ê¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¼ã¼Ô¤¬¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿±Ä¶È¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡Ö±Ä¶È¤ÏÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë
¤½¤¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç¤¢¤ë»ä¤ÎÎ©¾ì¤Ï¾ï¤Ë±Ä¶È¥Þ¥óÂ¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÇä¤ì¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Î°ìÉô¤À¤±¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸úÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡È¤ª¹Ôµ·¤Î°¤¤¡É±Ä¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢±Ä¶È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë±Ä¶ÈÊýË¡¤ò¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÌÂÏÇ¤È»×¤ï¤ì¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤Û¤¦¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¤Ê±Ä¶È¤Î¤«¤ï¤·Êý¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¹Æ¤ÇÌÂÏÇ¤Ê±Ä¶È¤Î¼ê¸ý¤È¤½¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·µ¬¤Î¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ç¡Ö²ñµÄÃæ¤Ç¤¹¡×¡Ö³°½ÐÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈµïÎ±¼é¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢Ìá¤ê»þ´Ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö±Ä¶È¤ÏÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¸¤¤±Ä¶È¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï²ÍÅÅ¤·¤¿»þ´Ö¤òµÏ¿¤·¡¢º£ÅÙ¤ÏÍËÆü¤ä»þ´ÖÂÓ¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿ÍËÆü¤Î²¿»þº¢¤¬°ìÈÖÃåÀÊÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤âËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢³ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÂÏÇ¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï·âÂà¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÌÂÏÇ¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê7¤Ä¤Î¼ê¸ý¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥ì¥¢¥Ý¡ÊÂåÉ½¼õÉÕ¡¢ÉôÌç¼õÉÕ¡ã¥²¡¼¥È¥¡¼¥Ñ¡¼¡ä¡Ë¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¼ê¸ý
¡¼ÒÌ¾¤òÌ¾¾è¤é¤Ê¤¤
¤³¤ì¤ÏË¿¶È³¦¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÌ¾¤òÌ¾¾è¤é¤º¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤ÇÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍ×·ï¤È¸¸ÏÇ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¼õÉÕÅÅÏÃ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÍ×·Ù²ü¡×¤Î²ø¤·¤¤ÅÅÏÃ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¡û¡ûÍÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¡£ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ï¹Á¶è¤Î¡û¡û¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤«¡ß¡ß¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤È±þÅú¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÆÂ²¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é¤½¤¦Ì¾¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÅÏÃ¤Ï¼è¤ê¼¡¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢ÍÑ·ï¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤
¡Ö¿Í»ö¤Î¼ò°æÉôÄ¹¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Í»ö¤ÎºÎÍÑ¤Î¤´Ã´Åö¤ÎÊý¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁê¼êÀè¤Î¸Ä¿ÍÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âÍÑ·ï¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤âÌÂÏÇÅÅÏÃ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤´ÍÑ·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÊÖÅú¤¬¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¡Ö¤´°ÆÆâ¡×¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡Ö¸æ¼Ò¡×¡Öµ®¼Ò¡×¡Ö¼è¼¡Àè¤Î¸Ä¿ÍÌ¾¡¢Ìò¿¦Ì¾¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼è¤ê¼¡¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼è¤ê¼¡¤¬¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë»È¤¨¤ëËüÇ½¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
£¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
100Ì¾°Ê²¼¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏºÇ½é¤«¤é¼ÒÄ¹¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë±Ä¶È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤¬¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ï300Ì¾°Ê²¼¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
¤â¤·¡¢¡Ö¼ò°æ¼ÒÄ¹¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤´ÍÑ·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢´ðËÜ¡¢¡Ö³°½ÐÃæ¤Ç¤¹¡×¡Ö²ñµÄÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈµïÎ±¼é¤ò»È¤¦´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÌÂÏÇ¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤ªÌá¤ê¤Ï²¿»þº¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Ê¤¿¤µ¤Þ¤Î¤´¾Ò²ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤Î¤Û¤¦¤¬·âÂàÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï¤´¾Ò²ð¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤Ï¼è¤ê¼¡¤²¤Ê¤¤µ¬Â§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤ÏËüÇ½¤Ç¡¢¼ÒÄ¹°¸¤Æ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Öº£ÅÙ¸æ¼Ò¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡û¡û¼Ò¤Î¡ß¡ß¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡Ö¡û¡ûÂåÍýÅ¹¤Î¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤É½¸½¤òÍÑ¤¤¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¡ÖºÎÍÑ¤Î¤´Ã´Åö¤ÎÊý¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¥¢¥Ý¼è¤êÅÅÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»ñÎÁ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Ê¤¿¤µ¤Þ°¸¤Æ¤Ë¤´Á÷ÉÕº¹¤·¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÃ´Åö¼ÔÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉôÌç°¸¤Æ¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤È±þÅú¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢»ñÎÁ¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ°Æ·ï²½¤·¡¢¼õÃí¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê´ë¶È¤Ï»ñÎÁÁ÷ÉÕ¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö»ñÎÁÁ÷ÉÕ¤Ë¼õÃí¤Ê¤·¡×¤È¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Ãî¤±¤é¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Àµ²ò
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÂåÉ½¼õÉÕ¤äÉôÌç¼õÉÕ¤ò²¿¤È¤«ÆÍÇË¤·¡¢¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¼õÉÕÆÍÇË¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤«¤é±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìµ¤¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¾ðÊó¸ò´¹¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤ÆÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£»þ¡¢¤½¤¦¤·¤¿Èô¤Ó¹þ¤ß¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö»þÀáÊÁ¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÌÌÃÌ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸å¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡×¤È»öÌ³Åª¤Ë¸À¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬³«Âó¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¡¢¤Ø¤³¤à¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢Ìµ´Ø¿´¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡×¤Ï¼Â¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î¿·¿Í»þÂå¡¢º¸¼ê¤Ë¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤Ç¼õÏÃ´ï¤ò´¬¤«¤ì¡¢1Æü100ËÜ¤Î¥¢¥Ý¼è¤êÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤äÀ¼¿§¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ö±Ä¶È¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹Á´°÷¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ä¶È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¥Ë¡¼¥º¤Î¤¢¤ë¸ÜµÒ¤«¤é¥¢¥Ý¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤ÎÀµ²ò¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¤½¤ÎÀµ²ò¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤¿¤«¤Ï¡Ö¥¬¥Á¥ãÀÚ¤ê¡×¤ä¡ÖÃî¤±¤é¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ò¼Ù¸±¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Ù¸±¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤â¿´Ãæ²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¬¥Á¥ãÀÚ¤ê¡×¤Ï´«¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö»þÀáÊÁ¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÌÌÃÌ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡×¤Î¸å¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤òÂÔ¤¿¤º¡¢¼õÏÃ´ï¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¥¢¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¡¢»Å»ö¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡Ö5Ê¬¤Ç¤â·ë¹½¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥´¥ê²¡¤·¤â¤·¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬ÌÂÏÇ¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö5¤Ä¤Î¼ê¸ý¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÃÌ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÌÂÏÇ¼ê¸ý
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¾¦ÃÌ¡×¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¤Ê¼ê¸ý¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡°ìÊýÅª¤ÊÇä¤ê¹þ¤ß¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥¦¥È·¿¡Ë·Ï
¾¦ÃÌ¤ÇºÇ¤âÌÂÏÇ¤¬¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤º¤Ë°ìÊýÅª¤ÊÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¤ªº¤¤ê¤´¤È¡×¤ä¡Ö²ÝÂê¡×¡¢¡Ö¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î²ÝÂê¤ä¥Ë¡¼¥º¤Ë¼«¼Ò¾¦ºà¤òÍí¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ä¾ðÊó¤ä¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤Ê¤É¤¬Ê¹¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¾¦ÉÊÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤½¤¦¤·¤¿±Ä¶È¥Þ¥ó¤ò¤«¤ï¤¹ÊýË¡¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¦ÃÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤â»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢¡û¡û¤µ¤ó¡¢µÞ¤Ê²ñµÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¾¦ÃÌ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¥Þ¥óÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö2²óÌÜË¬Ìä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖFor You´¶¡×¤Î¤Ê¤¤±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÏÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤
¢¼è¤ê¤¢¤¨¤º¡¢²ñ¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë·Ï
µÒÂ¦¤Î¶È³¦ÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿½àÈ÷¤â¤»¤º¤Ë¾¦ÃÌ¤ËÎ×¤à±Ä¶È¥Þ¥ó¤âÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÂÏÇ¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÂÏÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¼ºÎé¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¡ÖFor You´¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸æ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤«¡Ö¡û¡ûÉôÄ¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬·çÇ¡¤·¤¿±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÏÂ¸ºß²ÁÃÍ¤òÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤É¤ó¤Ê²¸·Ã¤òÆÀ¤ë¤Î¤«¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¡Ö¼è¤ê¤¢¤¨¤º²ñ¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÏÌÂÏÇ°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ò¥¥Ã¥Ñ¥êÅÁ¤¨¤ÆµÕº¨¤ß¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÉÔËÜ°Õ¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¥º¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦¡¢²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö2²óÌÜË¬Ìä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤¬¡ÖÌÂÏÇ±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¼ê¸ý¤È·âÂàÊýË¡¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î±Ä¶È¼êË¡¤Ï¸Å¤¤»þÂå¤Î¤ä¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÁ´¤¯Â¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐË»¤·¤¤±Ä¶ÈÀè¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛÃø¡Ø¡Ò±Ä¶È¥µ¥×¥ê¼°¡ÓÂçÄÍ¼÷¤Î¡ÖÇä¤ì¤ë±Ä¶ÈÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ÂçÄÍ ¼÷¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤«¡¦¤Ò¤µ¤·¡Ë
¥¨¥Þ¥á¥¤¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¡¦±Ä¶È¥µ¥×¥ê´Æ½¤¼Ô
1962Ç¯·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¹ñºÝ·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤ÇMBA¼èÆÀ¡£¸½ºß¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É·¿´ë¶È¸¦½¤¡¢±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥Þ¥á¥¤¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÎ®¡¡¡ÖºÇ¶¯¤Î±Ä¶ÈÎÏ¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ØË¡¿Í±Ä¶È¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡¡ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Ù¡Ø50ºÐ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¡×¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ 1Ëü¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö²ñ¼Ò¿ÍÀ¸¡×¤ÎÀµ¤·¤¤½ª¤ï¤é¤»Êý¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢PHP¸¦µæ½ê¡Ë¤ä¡¢¡Ø40Âå¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤50¤Î¥ê¥¹¥È¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥¨¥Þ¥á¥¤¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¡¦±Ä¶È¥µ¥×¥ê´Æ½¤¼Ô ÂçÄÍ ¼÷¡Ë