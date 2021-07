¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¸ø³«¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º13ºîÉÊ

新型コロナウイルスの影響で公開が1年以上遅れていたマーベル映画『ブラック・ウィドウ』がついに公開された。同作はMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)フェーズ4で初めて公開された映画となったわけだが、ドラマシリーズでは『ワンダヴィジョン』『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』、そして最終回を迎えたばかりの『ロキ』がすでにリリースされている。今後予定されているドラマシリーズ13作品を紹介したい。



Disney+(ディズニープラス)にて、8月11日(水)16:00より日米同時配信。

本作は、MCUで取り上げられ始めたマルチバースを掘り下げるアニメシリーズ。実際に劇中で起こった出来事をベースに、「もしもあの時、ヒーローたちに別の運命が待っていたとしたら...?」というテーマで、MCUの登場人物たちの"ありえたかもしれない"様々な"もしもの物語"を描く。

スーパーヒーロー、ホークアイ/クリント・バートンを主人公に、彼が若きスーパーヒーロー、ケイト・ビショップのメンターとなり、ケイトに"ホークアイ"のバトンを受け渡す展開になると伝えられている。ジェレミー・レナーがホークアイ役で続投し、ケイト役にヘイリー・スタインフェルドがキャスティングされている他、『ブラック・ウィドウ』でエレーナを演じているフローレンス・ピューも出演する。



MCUで初となる中東系のスーパーヒーローを主人公にしたシリーズ。ニュージャージー州ジャージー・シティに暮らす16歳の高校生カマラ・カーンが、スーパーヒーローのミズ・マーベルとして奮闘する姿が描かれる。主演を務めるのは本作がスクリーンデビューとなるイマン・ヴェラニ。

エジプトでの仕事中に瀕死の重傷を負ってしまった元傭兵マーク・スペクターが、古代エジプトの月の神コンシューと契約を結び蘇る。特殊なパワーを得た彼はムーン・ナイトとなり、悪と闘うことに。映画『スター・ウォーズ』の続三部作でポー・ダメロンを演じたオスカー・アイザックが主演する。

She-Hulk arrives to the MCU! Tatiana Maslany will portray Jennifer Walters/She-Hulk and Tim Roth returns as the Abomination and Hulk himself, Mark Ruffalo, will appear in the series. Directed Kat Coiro and Anu Valia, She-Hulk is coming to December 11, 2020