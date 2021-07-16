¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡Ù¸ø³«¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º13ºîÉÊ

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¡ØMoon Knight¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
Moon Knight, an Original Series about a complex vigilante, is coming to December 11, 2020
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¡ØShe-Hulk¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
She-Hulk arrives to the MCU! Tatiana Maslany will portray Jennifer Walters/She-Hulk and Tim Roth returns as the Abomination and Hulk himself, Mark Ruffalo, will appear in the series. Directed Kat Coiro and Anu Valia, She-Hulk is coming to December 11, 2020
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¡ØThe Guardians of the Galaxy Holiday Special¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
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¡ØI Am Groot¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
Everyone's favorite little tree, Baby Groot, will star in a series of shorts on Disney+ featuring several new and unusual characters.I Am Groot, an Original Series from Marvel Studios, is coming to December 11, 2020
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¡ØSecret Invasion¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
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