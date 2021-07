Valveは7インチタッチスクリーンを搭載した携帯ゲーム機「Steam Deck」を発表。かねてよりうわさされていた「Steam Pal」は現実だったことが判明した。2021年12月より、アメリカ、カナダ、欧州連合、イギリスで出荷開始予定。まずはこの地域から予約が始まる。

そのほかの地域でも2022年に出荷が始まる予定だ。日本語公式ページも存在していることから、日本でも発売されるとみられる。予約や発売時期などは今後の発表を待ちたい。

もっとも安いeMMC 64GBのモデルが399ドル、NVMe SSD 256GBのモデルが529ドル、NVMe SSD 512GBモデルが649ドル。日本での販売価格はまだ不明だ。補助記憶装置だけでなく、各モデルは付属品などにも細かく違いがある。

また、別売でモニタや有線LANにつなぐためのドックも発売予定。こちらの価格や発売時期などは不明。

We just announced Steam Deck, a powerful all-in-one handheld gaming PC that ships later this year. Get to know Steam Deck: how to test your game, make your game even better on Deck, request a developer kit, and more at https://t.co/bAnPKznYPy #SteamDeck pic.twitter.com/5dlvbhQXuE