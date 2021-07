90年代を代表する人気海外ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』。ファン待望の続編、『And Just Like That...(原題)』の製作が発表され、期待が高まる中、この度ついに、あの3人がマンハッタンを闊歩する、ファーストルックが公開された。

【写真】変わらない3人の姿!『SATC』続編、公開されたファーストルック

『セックス・アンド・ザ・シティ』は、キャンディス・ブシュネルの同名小説を元に、米ニューヨーク・マンハッタンに暮らす独身女性たちの友情とセックスライフを赤裸々に描いて、爆発的な人気を得た90年代を代表するドラマシリーズ。続編となる『And Just Like That...』の製作が今年1月に発表され、注目を集める中、ついにファーストルックが公開された。

公開されたのは、キャリー、ミランダ、シャーロットの3人が肩を並べてマンハッタンの街を歩く写真。キャリーは、白のトップスにストライプのスカート姿。靴を愛して止まないキャリーは、50代になっても、ヒールの高い、プラットフォームパンプスを愛用しているようだ。

隣のシャーロットは、ポルカドットのふんわりトップスに、黒のタイトスカート姿で、ラブリーでコンサバなイメージを裏切らない。一方、シニカルな弁護士のミランダは、白のワイドパンツにやわらかなシャツというコーデ。見事だった赤毛が白くなっている事も見逃せない。

これに先だって、番組の公式インスタグラムでは、準備されたカラフルな衣装の数々やメイクアップルームの様子、監督の椅子なども公開されている。

『And Just Like That...』は、50代になったキャリーたちの、より複雑になった友情と恋愛をテーマに、HBO MAXで1話30分、10話構成で配信予定。オリジナルのメインキャストの内、サマンサ役のキム・キャトラルを除く3人、キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカー、ミランダ役のシンシア・ニクソン、シャーロット役のクリスティン・デイヴィスが出演。ミスター・ビッグ役のクリス・ノースや、スティーヴ役のデビッド・エイゲンバーグ、ハリー役のエヴァン・ハンドラーら懐かしい顔ぶれの出演も決まっている。また新キャストとして、『グレイズ・アナトミー』や『マダム・セクレタリー』などに出演するサラ・ラミレスの参加も明らかになっている。引用:『And Just Like That...』公式インスタグラム(@justlikethatmax)