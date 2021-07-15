¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊŽ¢Å¾¿¦¼Ô¤«¤é¶¥¹ç¾ðÊóÆþ¼êŽ£¤Î¥Þ¥º¤¤ÅÀ
ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¼ÒÄ¹¤¬·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Ð¿È¤Î¼Ò°÷¤¬Æ±¤¸¤¯ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡Êº¸¼Ì¿¿¡§º£°æ¹¯°ì¡¢±¦¼Ì¿¿¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
·Ù»ëÄ£¤Ï6·î28Æü¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈËÜ¼Ò¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¶¥¹ç¤¹¤ë¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Î±Ä¶ÈÈëÌ©¤òÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤«¤éÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¸µÌò°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤òÂà¿¦¸å¡¢¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Î¸ÜÌä¤È¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯11·î¤«¤é12·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¡¢¸µÆ±Î½¤è¤ê¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¼¡Çä¤ê¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¸Ä¿ÍÅª¤ËÁ÷ÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤âÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é³ÚÅ·¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¼Ò°÷¤¬ÂáÊá
¶¥¹ç²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ËÈ¼¤¦¾ðÊóÎ®½Ð»ö·ï¤Ï¡¢º£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÈÂÓÅÅÏÃÂç¼ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îµ»½Ñ¿¦¤À¤Ã¤¿¸µ¼Ò°÷¤¬¡¢¶¥¹ç¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿ºÝ¡¢¹âÂ®ÄÌ¿®µ¬³Ê¡Ö5G¡×µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÌ©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯1·î¤ËÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢2·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸µ¼Ò°÷¤È³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢10²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¡¢³«¼¨¤Îº¹»ßÀÁµá¤ª¤è¤ÓÇÑ´þÀÁµá¡¢´ðÃÏ¶É¤Î»ÈÍÑº¹»ßÀÁµá¤ª¤è¤ÓÇÑ´þÀÁµá¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢Ìó1000²¯±ß¤ÎÂ»³²¤òÈï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀÁµá³Û10²¯±ß¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤È¤Ï¡¢±Ä¶ÈÈëÌ©¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¶Ø»ß¤·¡¢»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì±»öÅª¤Ë¤Ïº¹»ßÀÁµá¤äÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·º»öÈ³¤âÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Ç10Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï3000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢°ãÈ¿¼Ô¤¬Â°¤¹¤ëË¡¿Í¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤Ç10²¯±ß¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤À©ºÛ¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÈëÌ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¾å¤Î¡Ö±Ä¶ÈÈëÌ©¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÈëÌ©¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ÊÈëÌ©´ÉÍýÀ¡Ë¡¢¢»ö¶È³èÆ°¤ËÍÍÑ¤Êµ»½Ñ¾åËô¤Ï±Ä¶È¾å¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡ÊÍÍÑÀ¡Ë¡¢£¸øÁ³¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡ÊÈó¸øÃÎÀ¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¢ÍÍÑÀ¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤òÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Í×·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ðÊóÎ®½Ð¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Û¤ÜÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£Èó¸øÃÎÀ¤ÎÍ×·ï¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÊÝÍ¼Ô¤Î´ÉÍý²¼°Ê³°¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´©¹ÔÊª¤ËµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÝÍ¼Ô°Ê³°¤âÃÎ¤ê¤¦¤ë¾ðÊó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍÆ°×¤Ë¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈó¸øÃÎÀ¤òËþ¤¿¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¤âÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÍ×·ï¤Ï¡¢¡ÈëÌ©´ÉÍýÀ¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î±Ä¶ÈÈëÌ©´ÉÍý»Ø¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤¬ÆÃÄê¤Î¾ðÊó¤òÈëÌ©¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë½¾¶È°÷¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¤«¤±¤ë¡¢Ê¸½ñ¤Ë¡Ö¥Þ¥ëÈë¡×¤ÎÉ½¼¨¤ò¤¹¤ë¡¢»Ü¾û¤·¤¿¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ë½¾¶È°÷¤¬¡Ö¤³¤Î¾ðÊó¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÈëÌ©¤Ë´ÉÍý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬¤È¤ë¤Ù¤Á¼ÃÖ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤ä¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤¿¹çÍýÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤«¤É¤¦¤«¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤¬³èÍÑ¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁèÅÀ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤¬¡Ö±Ä¶ÈÈëÌ©¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«
¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¡Ö±Ä¶ÈÈëÌ©¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸µÆ±Î½¤Î´ØÍ¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤ËÀèÎ©¤Ä¾ÚµòÊÝÁ´¼êÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤ÎÅÅ»Ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼Æâ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¡¢¤Û¤«¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¥Ç¡¼¥¿¼«ÂÎ¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÂ¦¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö±Ä¶ÈÈëÌ©¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÂ¦¤Ï¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤Î·ë²Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ä¶ÈÈëÌ©¤ò³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¶ÈÌ³¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤Ë¤¤¤¦¡Ö±Ä¶ÈÈëÌ©¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ò³°¤Ë¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤âË¡Î§¾åÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¾¶È°÷¤äÌò°÷¤¬²ñ¼Ò¤«¤é¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤È¤Ï¡¢¶¥¹ç¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤ê¡¢¶¥¹ç¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ò¼«¤éÀßÎ©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬½êÂ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò³²¤¹¤ë¶¥¶È¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÁÌ³¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò³²¤¹¤ë¶¥¶È¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¤È¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ëµÁÌ³¤È¤·¤Æ¡¢Ìò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¤È¤Î°ÑÇ¤·ÀÌó¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒË¡¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤òÉé¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤¬¶¥¹ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Å¾¿¦¤¹¤ë½¾¶È°÷Â¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°¿¦¤Ç¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¡¢¿ÍÌ®¤òÀ¸¤«¤·¤ä¤¹¤¤¶¥¹ç²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤ê¡¢Æ±¶È¤ÇÆÈÎ©µ¯¶È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬½¾¶È°÷¤Î¶¥¹ç²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹¤¯¶¥¶È¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÎ§¤Ë¡¢¹¤¯¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤ò²Ý¤¹¤è¤¦¤ÊÄê¤áÊý¤Ç¤¹¤È¡¢Ìµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ûË¡¤Ç¤Ï¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºß¿¦Ãæ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¹çÍýÅª¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½Îã¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°¿¦¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¡Ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¶È¼ï¤ä¹Ô°Ù¤ÎÈÏ°Ï¡¢µÁÌ³¤¬Â¸Â³¤¹¤ë´ü´Ö¡¢¶¥¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ëÃÏÍýÅªÈÏ°Ï¤Ê¤É¡Ë¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Âå½þÁ¼ÃÖ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢Âà¿¦¸å¤Î¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤¬Í¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î½¾¶È°÷¤ÎÃÏ°Ì¤ä¿¦Ì³ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ºÇ¾®¸ÂÅÙ¤Î¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤òÄê¤á¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ¸ú¡×¡ÖÌµ¸ú¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥±¡¼¥¹
¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤¬¼ÂºÝ¤ËºÛÈ½¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Í¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬½Î¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ö»Õ¤¬¡¢Á°¿¦¤Î½Î¤«¤éÌó430¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÆÈÎ©¤·¤Æ³Ø½¬½Î¤Î±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°¿¦¤Î³Ø½¬½Î¤¬º¹¤·»ß¤á¤ÈÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢Âà¿¦¸å2Ç¯´Ö¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¶µ¼¼¤«¤éÈ¾·Â2¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¼«½Î¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤º¤ë¡¢¤È¤¤¤¦½¢¶Èµ¬Â§¤ÎÄê¤á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¶È³¦¤Ï¸½¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ö»Õ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬À¸ÅÌ¤Î½¸µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¤³¤È¡¢¶¥¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ëÃÏÍýÅª¡¢»þ´ÖÅªÈÏ°Ï¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤Î¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¾ò¹à¤òÍ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¹Ö»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ990Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¡¢Âà¿¦¸å2Ç¯´Ö¤ÏÁ°¿¦¤Î¶µ¼¼¤«¤éÈ¾·Â2¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶è°èÆâ¤Ç³Ø½¬½Î¤Î³«Àß¤ä±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡ÊÂçºåÃÏºÛ2015Ç¯3·î12ÆüÈ½·è¡Ë¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤ÎÄê¤á¤¬Ìµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿Îã¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤Î¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢ÊÌ¤Î¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ½¢Ï«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¡¢Á°¿¦²ñ¼Ò¤¬¸µ½¾¶È°÷¤ËÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£
¸µ½¾¶È°÷¤Ï¡¢Âà¿¦¸å3Ç¯´Ö¡¢¶¥¶È²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò¤·¤Ê¤¤»Ý¤ÎÀÀÌó½ñ¤òÁ°¿¦²ñ¼Ò¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¸µ½¾¶È°÷¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¿¼Ò°÷¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Á°¿¦¤ÎºßÀÒ´ü´Ö¤¬1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¶¥¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¤¬3Ç¯¤ÈÄ¹¤¤¤³¤È¡¢ÃÏÍýÅª¤Ê¸ÂÄê¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡¢²ñ¼Ò¤¬Âå½þÁ¼ÃÖ¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼êÅö¤Î¶â³Û¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÀÀÌó½ñ¤Î¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤ÎÄê¤á¤Ï¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤·¤ÆÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÂçºåÃÏºÛ2016Ç¯7·î14ÆüÈ½·è¡Ë¡£
½¾¶È°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢Å¾¿¦»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¥¶ÈÈò»ßµÁÌ³¤ÏÆþ¼Ò»þ¤Ë¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤¿¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ä¡¢²ñ¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¤¿½¢¶Èµ¬Â§¤ËÄê¤á¤Æ¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤é¤Î½ñÎà¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âà¿¦»þ¤ËÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î´Ö¤ÇÇ§¼±¤Ë¥º¥ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤¿Ë¡Î§¤ÎÍý¶þ¤ÎÏÃ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï½¾¶È°÷¤È²ñ¼Ò¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇÄã¸Â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬Í×
Îã¤¨¤Ð¡¢Âà¿¦¤·¤¿½¾¶È°÷¤¬Á°¿¦¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼è°úÀè¤ËÅ¾¿¦¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤ÎÎé¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¶¥¶È¤äÁ°¿¦¤òÎ¢ÀÚ¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤òÂ¥¤¹±Ä¶È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µ¿¤ï¤·¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦¤·¤¿½¾¶È°÷¤Ë¤â¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¼ºË¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹Â¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¦¾ì¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Å¾¿¦ÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¾¿¦¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÅ¾¿¦Àè¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂà¿¦¡ÊÃ´Åö¼Ô¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ä¾ðÊó¤ÎÊÖµÑ¤äËõ¾Ã¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤È²ñ¼Ò¤È¤Î´Ö¤ÇºÇÄã¸Â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢Æ±¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¶È³¦Æâ¤ÇÅ¾¿¦¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ë½¾¶È°÷¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°¤¤¤¦¤ï¤µ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡¢ÎÉ¤¤É¾È½¤¬¹¤¬¤ë¤«¤Ï¡¢Å¾¿¦»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î©¤ÄÄ»À×¤òÂù¤µ¤º¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¾¿¦¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤â²ñ¼Ò¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÀáÅÙ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£