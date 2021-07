米テレビ界の最高峰「エミー賞」のノミネーションが現地時間7月13日に発表された。最多はNetflixの『ザ・クラウン』とディズニー+の『マンダロリアン』で、それぞれ24ノミネート。トランスジェンダー女優として初めて、MJ・ロドリゲスが主演女優賞に候補入りした。

『ザ・クラウン』は、作品賞のほか、ジョシュ・オコナーが主演男優賞、オリヴィア・コールマンとエマ・コリンが主演女優賞に候補入り、助演男優賞・助演女優賞にもそれぞれノミネートされるなど、4シーズン目にして存在感を発揮。『マンダロリアン』も作品賞ほか、助演男優賞やゲスト男優賞にノミネートされた。

トップの2作に続くのは、ディズニー+の『ワンダヴィジョン』で23ノミネート、そしてHuluの『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』の21ノミネートと続く。放送局別では、HBOと同局の配信サービスHBO Maxが、合計すると130ノミネートとなり、129のNetflixを抑えてノミネート数トップに輝いた。ディズニー+は、2年目にしてノミネート数71と飛躍を遂げた。

また、ジョナサン・メイジャーズとジャーニー・スモレット=ベルがそれぞれドラマ部門主演男優賞、主演女優賞にノミネートされた『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』や、主要キャストをアフリカ系が占める『ハミルトン』など、昨年に続いてアフリカ系俳優が躍進した。アジア系では、『サタデー・ナイト・ライブ』のボウエン・ヤンが初めてコメディ部門で候補入りを果たしている。

第73回エミー賞は、セドリック・ジ・エンターテイナーがホストを務め、現地時間9月19日に開催。出席者を候補者とその同伴者に限定して、対面形式で行われる予定た。主なノミネーションは以下の通り。

【ドラマ部門】

■作品賞

『THIS IS US 36歳、これから』(NBC)

『ザ・クラウン』(Netflix)

『ザ・ボーイズ』(Amazon Prime Video)

『マンダロリアン』 (Disney Plus)

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』(Hulu)

『ブリジャートン家』 (Netflix)

『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』(HBO)

『POSE/ポーズ』(FOX)

■主演男優賞

ビリー・ポーター(『POSE/ポーズ』)

ジョナサン・メイジャーズ(『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』)

ジョシュ・オコナー(『ザ・クラウン』)

マシュー・リス(『ペリー・メイスン』)

レジ=ジーン・ペイジ(『ブリジャートン家』)

スターリング・K・ブラウン(『THIS IS US 36歳、これから』)

■主演女優賞

エリザベス・モス(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

エマ・コリン(『ザ・クラウン』)

ジャーニー・スモレット=ベル(『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』)

MJ・ロドリゲス(『POSE/ポーズ』)

オリヴィア・コールマン(『ザ・クラウン』)

ウゾ・アドゥバ(『In Treatment(原題)』

■助演男優賞

ブラッドリー・ウィットフォード(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

クリス・サリヴァン(『THIS IS US 36歳、これから』)

ジャンカルロ・エスポジート(『マンダロリアン』)

ジョン・リスゴー(『ペリー・メイスン』)

マックス・ミンゲラ(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

マイケル・ケネス・ウィリアムズ(『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』)

O・T・ファグベンル(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

トビアス・メンジーズ(『ザ・クラウン』)

■助演女優賞

アン・ダウド(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

アーンジャニュー・エリス(『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』)

エメラルド・フェネル(『ザ・クラウン』)

ジリアン・アンダーソン(『ザ・クラウン』)

ヘレナ・ボナム=カーター(『ザ・クラウン』)

マデリーン・ブルーワー(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

サミラ・ワイリー(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

イヴォンヌ・ストラホフスキー(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

【コメディ部門】

■作品賞

『Hacks(原題)』(HBO Max)

『PEN15(原題)』(Hulu)

『フライト・アテンダント』(HBO Max)

『エミリー、パリへ行く』(Netflix)

『コブラ会』(Netflix)

『コミンスキー・メソッド』(Netflix)

『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』(Apple TV+)

『ブラッキッシュ』(ABC)

■主演男優賞

アンソニー・アンダーソン(『ブラッキッシュ』)

ジェイソン・サダイキス(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)

キーナン・トンプソン(『Kenan(原題)』)

マイケル・ダグラス(『コミンスキー・メソッド』)

ウィリアム・H・メイシー(『シェイムレス 俺たちに恥はない』

■主演女優賞

エイディ・ブライアント(『Shrill(原題)』)

アリソン・ジャネイ(『Mom(原題)』)

ジーン・スマート(『Hacks(原題)』)

ケイリー・クオコ(『フライト・アテンダント』)

トレイシー・エリス・ロス(『ブラッキッシュ』)

■助演男優賞

ボウエン・ヤン(『サタデー・ナイト・ライブ』)

ブレンダン・ハント(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)

ブレット・ゴールドスタイン(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)

カール・クレモンズ・ホプキンズ(『Hacks(原題)』)

ジェレミー・スウィフト(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)

キーナン・トンプソン(『サタデー・ナイト・ライブ』)

ニック・モハメッド(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)

ポール・ライザー(『コミンスキー・メソッド』)

■助演女優賞

エイディ・ブライアント(『サタデー・ナイト・ライブ』)

セシリー・ストロング(『サタデー・ナイト・ライブ』)

ハンナ・エインビンデル(『Hacks(原題)』)

ハンナ・ワディンガム(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)

ジュノー・テンプル(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)

ケイト・マッキノン(『サタデー・ナイト・ライブ』)

ロージー・ペレス(『フライト・アテンダント』)■リミテッドシリーズ・アンソロジーシリーズ作品賞

『I May Destroy You(原題)』(HBO)

『Mare of Easttown(原題)』(HBO)

『ワンダヴィジョン』(ディズニープラス)

『クイーンズ・ギャンビット』(Netflix)

『地下鉄道〜自由への旅路〜』(Amazon Prime Video)