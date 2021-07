タイドラマ『I Told Sunset About You ~僕の愛を君の⼼で訳して~』の続編『I Promised You The Moon ~僕の愛を君の⼼で訳して~』が今冬に、WOWOWにて日本初放送されると発表した。

『I Promised You The Moon ~僕の愛を君の⼼で訳して~』は、舞台を前作のプーケットから都会のバンコクへと移し、環境を始め様々な変化と直⾯する主⼈公2⼈の選ぶ道と恋の⾏⽅を描く物語。主演は引き続きビウキン・プティポンとピーピー・グリットが務める。オフィシャルミュージックビデオが公開されて12時間で再⽣数100万を突破、配信前から⼤きな注⽬を集め、5⽉にタイで配信開始した直後、Twitterで世界トレンド1位となった同作が、4Kで⽇本初放送される。