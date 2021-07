ロンドン警視庁が1億8000万ポンド(約275億円)相当の暗号資産をロンドン在住の39歳の女性から押収したことを2021年7月13日に発表しました。ロンドン警視庁は2021年6月にも同一人物から1億1400万ポンド(174億円)の価値を持つ暗号資産を押収しており、押収された暗号資産の合計金額は約450億円に及んでいます。

ロンドン警視庁は、2021年6月24日にロンドン在住の39歳の女性をマネーロンダリングの疑いで逮捕しました。この逮捕時には、問題の女性が1億1400万ポンド相当の暗号資産をマネーロンダリングしようとしていたことが取り調べによって発覚し、イギリス史上最高価格の暗号資産の押収として報じられていました。しかし新たに、問題の女性から追加で1億8000万ポンドの暗号資産が押収され、暗号資産の最高価格を更新しました。

ロンドン警視庁のジョー・ライアン刑事は「私たちは、1か月も経たないうちに再び多額の暗号資産を押収することに成功しました。私たちの調査は複雑で広範囲に及んでおり、この疑わしいマネーロンダリングの中心にいる人物に焦点を合わせています。調査は、今後数か月間続くでしょう」と語り、調査を続ける意向を示しています。

また、ロンドン警視庁のグレイアム・マクナルティ副コミッショナーは「現金は依然として犯罪の王様ですが、デジタルプラットフォームが発展するにつれて、犯罪組織がマネーロンダリングに暗号資産を用いる事例が増えています」「暗号資産は数年前は私たちにとって未開拓の領域でした。しかし、現在では高度な訓練を受けた暗号資産専門チームが存在し、暗号資産を用いる犯罪者の一歩先を進んでいます」と述べ、増え続ける暗号資産を用いた犯罪に対して専門チームを組んで臨んでいることをアピールしています。

なお、The Guardianによると押収された暗号資産はビットコインとのことで、「2021年7月現在のビットコインの価値は、2021年4月ごろと比べて2分の1以下に減少しています。つまり、押収された暗号資産には3カ月前には2倍以上の価値があった可能性があります」と指摘しています。また、テクノロジー関連メディアのTom's Hardwareは、「押収されたビットコインの価値が大きく上下するという事実は、マネーロンダリングの追跡調査を困難にします」と述べ、暗号資産を用いたマネーロンダリングの追跡の困難さを指摘しています。