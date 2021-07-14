タグ・ホイヤーがスーパーマリオとコラボした限定モデル「タグ・ホイヤー コネクテッド X スーパーマリオ リミテッドエディション」を発表
7月13日、LVMH傘下のタグ・ホイヤーがスーパーマリオとコラボした限定モデル「タグ・ホイヤー コネクテッド X スーパーマリオ リミテッドエディション」を発表しました。
TAG Heuer | TAG Heuer Connected x Super Mario Limited Edition（YouTube）
https://youtu.be/Sb2Pj5Nvq38
世界で2000本限定の「タグ・ホイヤー コネクテッド X スーパーマリオ リミテッドエディション」は、7月15日からタグ・ホイヤー 銀座ブティック、エスパス タグ・ホイヤー 銀座、表参道、ラゾーナ川崎プラザ、心斎橋、公式オンラインブティックで販売されます。
価格は25万3000円（税込）となっています。
Wear OS by Google搭載のスマートウォッチでもある「タグ・ホイヤー コネクテッド X スーパーマリオ リミテッドエディション」では、タグ・ホイヤー スポーツアプリによるオリジナルのスポーツ体験も提供されるということです。
スポーツをしている時もマリオが連動し、ユーザーのスポーツ体験を後押ししてくれます。
例えば、一日の歩数目標値の25％、50％、75％、100％を達成するごとに、スーパーキノコ、土管、スーパースター、ゴールポールといったアニメーションが出現する仕掛けが施されていたりします。
タグ・ホイヤー コネクテッド X スーパーマリオ リミテッドエディション
https://www.tagheuer.com/jp/ja/smartwatches/tagheuer-connected-collaboration-3.html[リンク]
※画像とソース：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000301.000002796.html
(執筆者: 6PAC)