ÃË¤Î»Ò¤Ë¶«¤ó¤À¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¡ª¡×¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÀäÂÐµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤³°¸«¤ËÃí¤¬¤ì¤¿ÊÐ¸«
¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÏ¶ÅÄÀã¹¾¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³°¸«¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¡¢´ñ°Û¤ÎÌÜ¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¤â¡¢Çã¤¤½Ð¤·¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢É®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ã³²¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÀèÀ¸¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¡¡¾ã³²¤¬¤¢¤ëÆ±µéÀ¸¤È¤ÎÈëÌ©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¤Î¤¾¤¸«¤ë»Ò¤É¤âÈ¾·îÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÍËÍ¼Êý¤ÎÆø¤ï¤¦Å¹Æâ¤òÉáÃÊÄÌ¤ê¥«¡¼¥È¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤í¤Ä¤¡¢É¬Í×¤ÊÉÊÊª¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¯¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÃ¯¤«¤¬¤³¤Á¤é¤ò¤Á¤é¤Á¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢¤¢¤¿¤ê¤ò¸«²ó¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Ä´Ì£ÎÁÇä¤ê¾ì¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤«¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¡£¤½¤Î»Ò¤¬¤µ¤Ã¤¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ò¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¤¿¤«¡×¤È·Ú¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£³°½ÐÀè¤Ç¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬ÊªÄÁ¤·¤½¤¦¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÄê´üÅª¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Çµ¯¤³¤ë¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¼Ö¤¤¤¹»ÈÍÑ¼Ô¤Ê¤É¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Î¤¿¤á¡¢»÷¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£
Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂçÂÎ»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹Æâ¤À¤È¡¢ÈùÌ¯¤ËÎ¥¤ì¤¿µ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤¯¤ë¡£Ãª¤Ê¤É¤Î±¢¤ËÈ¾¿È¤ò±£¤·¤Ê¤é¸«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤Á¤é¤¬»ëÀþ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ´é¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤È¿È¤ò±£¤¹¤«Áö¤ë¤«¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£¤À¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¤Þ¤¿´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¤¹¤°¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Î¤¾¤¸«¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤À¡£¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ä¡¢Áõ¶ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Ò¤È¤ò¸«¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦»Ò¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¾å¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¡¢¤ÈºÇ¶á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦³ä¤êÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Éé¤Î´¶¾ð¤Ç¤º¤¿¤º¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¿¤¬¡£
¤³¤¦½ñ¤¯¤È¿´¤¬¹¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Á´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¸å½Ò¤¹¤ë¤¬º£²ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
²¿ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î»Ò¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ä¤ÄÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬Àè¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¶ì¡¹¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç»ä¤Î¼ª¸µ¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¤¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Ê¡×¡£»ä¤âÆó²óÌÜ¤Î»þ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¹¤¼è¤Ã¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÀäÂÐ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤Ë¹Ó¤é¤²¤¿À¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï»ä¤È°ã¤¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÁ´¤¯»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡£±¿Æ°µ¡Ç½¤âÀµ¾ï¤À¤·¡¢»þ¡¹¹ø¤ä¸ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤â¤Ê¤¯¤¤¤¿¤Ã¤Æ·ò¹¯¤À¡£¤À¤¬³°¸«¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¤Ò¤È¡×¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¸«¤Æ¤â¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤Î»Ò¤¬¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ëµö¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸ø¤Î¾ì½ê¤äÊ¸¾Ï¡Ê°ìÉôÎã³°¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë¤Ê¤é°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Îº¹ÊÌÍÑ¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬ÃË¤Î»Ò¤Ï¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ë¤è¤·¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤ÎÆ¬¤Ï°ìµ¤¤ËÊ¨Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Çã¤¤Êª¤òÃæÃÇ¤·¡¢¤Ð¤¿¤Ð¤¿¤È¼Ö¤¤¤¹¤ò¤³¤¤¤ÇÃË¤Î»Ò¤òÃµ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤À¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤Ð¤ä¤¯¡¢±£¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤Þ¤º¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£
¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÇã¤¤Êª¤Î»Ä¤ê¤ò½ª¤¨¡¢¤Î¤í¤Î¤í¤È¥ì¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¤Ï¤Ã¤È´é¤ò¾å¤²¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤Î»Ñ¤¬¥ì¥¸¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£´·¤ì¤¿¤Î¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óµ÷Î¥¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤Û¤É¤ÈÆ±¤¸¤Ä¤Ö¤ä¤¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¹¤¼è¤ì¤¿¡£»ä¤Ï¤Û¤ÜÌµ°Õ¼±¤Ë¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ë¤·¤«¤á¤¿´é¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ë¤»¤¨¡ª¡×
Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¥ì¥¸·¸¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë»ä¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤â¤Ó¤¯¤ê¤È¸ª¤òÆ°¤«¤·¡¢¤µ¤Ã¤ÈÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£²ñ·×¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÉÊÊª¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÇã¤Ã¤¿Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤é¤·¤½÷À¤ÎÉþ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢Èý¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Ë¤·¤«¤á¤Æ¤½¤Î»Ò¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¿È¤ò±£¤·¤¿¡£
µ¢¤ê¤Î¼ÖÃæ¤Ï½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÂç¿Í¤²¤Ê¤¯¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸å²ù¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£À¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤É¤¦°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜÌäÂê¡×¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÇº¤ß¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Î¤Ò¤È¤È°Û¤Ê¤ëÍÆËÆ¡Ê¤è¤¦¤Ü¤¦¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¡¢³°¸«¤Î¾É¾õ¤Î¤¿¤á¡¢·ëº§¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¡Ö¸«¤¿ÌÜÌäÂê¡×¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤âÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
withnews¾å¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢È±¤äÈ©¤Î¿§¤¬Çö¤¯À¸¤Þ¤ì¤ë°äÅÁ»Ò¼À´µ¥¢¥ë¥Ó¥Î¤ÎÅö»ö¼Ô¡¦¿À¸¶Í³²Â¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¡¼´ë²è¡Ö#¥¢¥ë¥Ó¥Î½÷»ÒÆüµ¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢²æ¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤º¤«¤µ¤ì¤ë²Õ½ê¤¬Â¿¤¤¡£¿À¸¶¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ä»×¹Í¤Ï¡¢»ä¤è¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È¶»¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¡£
¿À¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡¢³°¸«»ê¾å¼çµÁ¤À¤È»×¤¦¡£¡×¡Ê¡ô¥¢¥ë¥Ó¥Î½÷»ÒÆüµ ¡ô£³ ¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥Î¤Ê¤Î¤Ë¥Ö¥¹¡×Ãæ½ý¤µ¤ì¤¿»ä¡¢³°¸«½Å»ë¤Î¼Ò²ñ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÛÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤Î¼Ò²ñ¤Î°ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û¡Ö#¥¢¥ë¥Ó¥Î½÷»ÒÆüµ¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷
https://withnews.jp/articles/series/67/1
¿¦¾ì¤ÇÆÍÁ³¼è¤é¤µ¤ì¤¿¾ã³²¼êÄ¢³°¸«»ê¾å¼çµÁ¤È¤Ï¾¯¤·³ÑÅÙ¤¬°ã¤¦¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤â¤«¤Ä¤Æ³°¸«¤¬¸¶°ø¤ÇÂ¸µ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¾ã³²¼Ô¼«Î©»Ù±çË¡¡Ê2005Ç¯À©Äê¡£2012Ç¯¡¢¾ã³²¼ÔÁí¹ç»Ù±çË¡¤Ë²þÀµ¡Ë¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë½¾¤¤¡¢»ä¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Ë¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°õºþÉôÌç¤â½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Á·¿¡Ê¾ã¤¬¤¤¤äÆñÉÂ¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¾å¤Ç°ìÄê¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ä¤ÄÆ¯¤¯¿¦¾ì¡Ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢À©ÅÙ³µÍ×¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬ÍøÍÑ¼Ô¡¢¿¦°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¬¤±¤Æ¡Ê¤Ê¤¼Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Þ¤À¤ËÆæ¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Åö»ö¼Ô¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï¾ã³²¼êÄ¢½ê»ý¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ä¤ÏÍøÍÑ¼Ô¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¿¦°÷¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯ÁíÌ³¤«¤éÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼êÄ¢¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ö·ò¾ï¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÆñÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£³Ø¹»¤â¤º¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÉáÄÌ¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¤³¤Î¿¦¾ì¤òÁª¤ó¤À¤Î¤â¤Á¤ç¤¦¤Éµá¿Í¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â²È¤«¤é¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤È¤«¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¤«¤é¤È¤«¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ¯¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÁ´¤¯ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤ÆÆÍÁ³¡¢¾ã³²¼êÄ¢¤ò¼è¤ì¡¢¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁíÌ³¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÀèÆü¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¡Ê·ò¾ï¼Ô¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ìõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊ¹¤Â³¤±¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤Î¿¦°÷¡¢¤Ä¤Þ¤ê·ò¾ï¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Î°ã¤¤¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤¬¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤³¤Ã¤Á¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Äó°ÆÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¿¦¾ì¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤ò¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤º¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤ÆÂ¾¤Ê¤é¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢Ä¹Ç¯¾ã¤¬¤¤¼Ô¤â·ò¾ï¼Ô¤â´Ø·¸¤Ê¤¯»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¯¤¬¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÇÃ¯¤¬·ò¾ï¼Ô¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¤¡×¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ò¤È¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¸å¡¹¤ÎÌÌÅÝ¤´¤È¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡¢¤ÈÅÔ¹ç¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¿¦¾ì¤â¡£
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤½ô»ö¾ð¤Ë´Õ¤ß¤¿Ëö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÆü¼êÄ¢¤Ï¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÀµ¼°¤Ë¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤À¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Ê¤Ë¤Ò¤È¤ÄÊÑ²½¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¼êÄ¢¤â»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸ÍÃª¤Ë¤·¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î»ö¼Â¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥Í¥¬¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ä»×¹Í¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¤À¡£¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î·ï¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¤È¤¡¢¤â¤Ã¤È¹³¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤Ç¥Ï¥ó¥Ç¥£¤òÉé¤Ã¤¿¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢·ò¾ï¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ò¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Î°ã¤¤¤À¤±¤Ç¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ò¤É¤¯ÏÄ¡Ê¤æ¤¬¡Ë¤ó¤À¹ÔÆ°¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Êì¿Æ¤Î¼Õºá¸å¤ËÎ®¤ì¤¿½Å¤¤¶õµ¤¡Ö¡ô¥¢¥ë¥Ó¥Î½÷»ÒÆüµ¡×¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÇº¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢Èá¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÉ®¼Ô¤Î»Ñ¤¬Ã¼¡¹¤Ë³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡£¡Ö»ä¤âÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦²Õ½ê¤â¤¢¤ë¡Ê¡ô¥¢¥ë¥Ó¥Î½÷»ÒÆüµ ¡ô16 ¥¢¥ë¥Ó¥Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î³°¸«¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤òÊÑ¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤¡Ë¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¿À¸¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤ä¾ã¤¬¤¤¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢¤Ò¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤À¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ì¤·¤à¤È¤¤â¤Þ¤¿¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ»ä¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¡×¤ÏÀ»¿Í¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Ò¤È¡×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤ë¡£
Íâ½µËö¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¤Ê¤¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½÷À¤¬¤Ò¤È¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤ë¤È¡ÖÀèÆü¤Ï»ä¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¿¡£¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î¸å¤¤Ä¤¯¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
´°Á´¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Öº£ÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢¼Õ¤é¤»¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿ºÝ¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Ã¤Á¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¡Ö¤½¤ó¤Ê¡£¤É¤¦¤«¤ªµ¤¤Ë¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£ÂçÀ¼½Ð¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»ä¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÃË¤Î»Ò¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦±þÂÐ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¶ì¾ð¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾®¤µ¤Ê½ý¤ò¼õ¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£¤ä¤Ï¤ê»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÆ²¡¹½ä¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£