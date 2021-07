軽いジョークに傷ついた経験がある人はいるだろうが、海外ではとある男が、自分の恋人に対して性的な冗談を言った兄を殴り殺す事件が起きた。

イギリス・タインアンドウィア州で元ボクサーの26歳の男が、自身の恋人の女性に対して性的な冗談を言った当時27歳の兄に腹を立て、殴り殺したと海外ニュースサイト『Daily Mail Online』と『Sky News』、『The Daily Star』などが7月8日までに報じた。

報道によると、男は以前、アマチュアのボクサーとして活動していた時期があり、3回アマチュアボクシングの試合に出場した経験があるという。ある日、男は兄とともに店で酒を飲んでいた。2人が酒を飲んでいると、男の恋人の女性が途中で加わり、3人で酒を飲むことになったそうだ。3人で酒を飲み始めると、最初は楽しく酒を飲んでいたが、途中で兄が男の恋人対して性的な冗談を言った。酒を飲み始めてからどれくらいの時間が経っての出来事か、また3人がどれほどの飲酒量であったかは不明である。

兄が男の恋人に対して性的な冗談を言うと、男は腹を立て、男と兄は店内で5分間ほど口喧嘩をした。口喧嘩がヒートアップすると、男は兄を店の外に連れ出し、殴ったという。兄が男の恋人に対して言った性的な冗談の具体的な内容は不明だが、性的な冗談のほか、冗談とも取れないような性的なコメントも言ったそうだ。男は兄を殴ると兄は頭から地面に倒れ、頭部から流血した。現場を見た人が救急隊に連絡し、兄は病院に運ばれたが、脳卒中を患っており事件から2週間後に死亡した。

男と恋人は兄を殴るとすぐに現場から逃げたが、男はその後、監視カメラの映像を確認した警察によって逮捕された。この度、事件の裁判が行われ、男には5年2か月の刑務所行きが言い渡されたという。男の恋人は罪に問われていない。なお、裁判では男と兄は血の繋がりはあるものの、幼い頃に別々の家族に養子として引き取られ、育てられたことも明らかにされた。男と兄は別々に育つもどのようにして繋がりを持ち続けていたのかは不明だが、2人の間に敵意などはなかったという。男は裁判で「酒に酔っていて勢いで殴ってしまった。とても後悔している」と話した。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「血の繋がった兄を殺すなんてあり得ない。酔っていたにしても残酷」「ボクサーだったのなら自分には人を殺してしまうだけの力があることも分かっていたはず。これは事故ではない」「兄がどのような性的な冗談を言ったのか気になる。男は最低だけど、内容によってはいきなりカッとなることもあるだろう」「兄弟の恋人に性的な冗談はキツい気がする。友人に言われても嫌だけど、身内に言われたら余計腹立たしいだろう」「兄は以前から男の恋人を狙っていたのか。男はそれに気づいていてつい手が出た可能性もある」「養子として別々に暮らしていたのに仲の良かった兄弟が、こんな形で離れ離れになるなんて」などの声が挙がっていた。

相手の気分を害すような冗談を言うことは控えるべきだが、たとえ冗談の内容が受け入れ難いものだったとしても、人を殺していい理由には決してならない。記事内の引用について

