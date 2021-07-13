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photograph¡§Nao Mioki¡Êmodel¡Ë, Yumi Furuya¡Îsorane¡Ï¡Êstill¡Ë
styling¡§Ritsuko Hirai
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model¡§Naoko Hamajima
text¡§Mizuki Sakaguchi
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