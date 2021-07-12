¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¼ç±é¡¡ÉãÌ¼¤Ë¤è¤ëÉü½²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥¹¥¤¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¡ÙÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix±Ç²è¡Ø¥¹¥¤¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢8·î20Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥óËþºÜ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¹¥¤¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤òË´¤¯¤·Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÃË¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÌ¼¤È¶¦¤Ë¡¢ºÊ¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤ØÉü½²¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥É¥í¥´Ìò¤ä¡¢DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸øÌò¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Ç¯¸ø³«¤Î¡ØDUNE¡¿¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¿ºÇ¸å¤Îµ³»Î²¦¡Ù¡Ø¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó:¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥á¥ë¥»¥É¡¢¡Ø6¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤Î¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥ë¥ë¥Õ¥©¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥â¥â¥¢¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ËÜºî¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½é¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µ¤¬ÅØ¤á¤ë¡£
¡¡ºÊ¤ÈÌ¼¤ò²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÉã¿Æ¡É¥ì¥¤¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥â¥â¥¢¡Ë¤Ï¡¢¥¬¥ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤À¤Ã¤¿°¦¤¹¤ëºÊ¡Ê¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Û¥Ê¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ë¡ÈÀÀ¤¤¡É¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½õ¤«¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÌ¿¤òµß¤¦Íê¤ß¤Î¹Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ìô¤ò¡¢»Ô¾ì¤«¤éÅ±Âà¤µ¤»¤¿°¤ÎÁÈ¿¥¤ËÉü½²¤¹¤ë¤³¤È¡£Í£°ì¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÌ¼¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡Ê¥¤¥¶¥Ù¥é¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ì´º¤Ë¤âµð°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¿¿¼Â¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤ÁÉãÌ¼¤Ï»à¤Î´í¸±¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤À¡£»ÄÁü¤È´¶¾ð¤Ï¡¢À¸¤ÍÍ¤òÍºÊÛ¤Ë¸ì¤ë¡£µ²±¤¬Çö¤ì¤Æ¤â¤À¡×¤È¸ì¤ë¥ì¥¤¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£²ÈÂ²3¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²óÁÛ¤¹¤ëÉãÌ¼¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÍß¤Ë¤è¤êºÊ¤ò¼º¤¤Ã²¤Èá¤·¤à¥ì¥¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥¤¥ó¡×¤¬¾ð´¶Ë¤«¤ËÎ®¤ì¤ëÃæ¡¢ÉãÌ¼¤¬¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤µð°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÉãÌ¼¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÅ¨¤òÅÝ¤¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËËþ¤Á¤¿ÆùÃÆÀï¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÅÜÅó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ê¤é²ÈÂ²¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ËÂ³¤¡¢¥ì¥¤¤¬¹â½ê¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¾ìÌÌ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÉãÌ¼¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¡¢Éü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Èà¤é¤Î±¿Ì¿¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ÷ÎÏ¤ÎÍ½¹ð¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Netflix±Ç²è¡Ø¥¹¥¤¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ï8·î20Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£