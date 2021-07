¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥·¥§¥¤¥à¥ì¥¹¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢Netflix·æºîÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÂèÆó¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«»Ï¡ª

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はついに最終シーズンを迎える『シェイムレス 俺たちに恥はない』、アラン・カミングやクリスティン・チェノウェスらが出演するミュージカルドラマ『シュミガドーン!』などの放送・配信がスタートとなる。お見逃しなく!

7月12日(月)から18日(日)にスタートするドラマでおすすめは以下の通り。

■7月13日(火)

『シェイムレス11 俺たちに恥はない』(WOWOW)

本国アメリカでは昨年12月から今年4月にかけて放送されたファイナルシーズン。

コロナ禍で幕を開ける最終シーズンは、シカゴに非常事態宣言が出るなか、フランク(ウィリアム・H・メイシー)は大学院生アランが作るドキュメンタリー映画に協力することに。休業中で商売あがったりのケヴィン(スティーヴ・ハウイー)たちはこっそりとジムを経営しつつも、大麻を使った商売を始める。

■7月15日(水)

『フレイザー家の秘密』(U-NEXT)

のデヴィッド・E・ケリーによる極上心理サスペンス。

マンハッタンで医師の夫ジョナサン(ヒュー・グラント『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』)と名門私立校に通う息ヘンリーとともに、幸せなセレブ生活を送る臨床心理士のグレイス(ニコール・キッドマン『ビッグ・リトル・ライズ』)。ある日、息子の学校に通う生徒の母親が殺害される痛ましい事件が起き、時を同じくして夫が姿を消す。それから夫にまつわるグレイスの知らなかった事実が次々と明らかになり、事件はニューヨーク中が注目する裁判へと発展。完璧だった彼女の人生が音を立てて崩壊していく...。

『私の"初めて"日記』シーズン2(Netflix)

コメディドラマ『ザ・オフィス』などに出演するだけでなく、クリエイターとしても活躍するミンディ・カリングが手掛ける青春ラブコメの第二弾。

相変わらず高校生活の悩みや家庭のいざこざに対処する毎日を送っていダービー。そんな中、新しい恋の舵取りまで必要に――。

Amazon Original『エル・シッド』シーズン2(Amazon Prime Video)

スペイン製作のAmazon Originalドラマ。

11世紀半ば、レオン王国のフェルナンド王の長男であるサンチョ王子の従士にルイ・ディアスという若者が任命される。剣に関して天賦の才能を持っていたルイは、宮廷のトップへと昇り詰める一方で、国王を打倒しようとする陰謀に巻き込まれていく。

■7月16日(木)

『シュミガドーン!』(Apple TV+)

夫婦仲を改善させようとバックパック旅行に出たジョシュ(キーガン=マイケル・キー『カレッジ・フレンズ』)とメリッサ(セシリー・ストロング『ゴ―ストバスターズ』)が辿り着いたのは、住民が1940年代のハリウッド・ミュージカル映画に出演しているかのように振舞っている魔法の町シュミガドーンだった...。

その他には、アラン・カミング(『インスティンクト−異常犯罪捜査−』)クリスティン・チェノウェス(『Glee/グリー』)、ダヴ・キャメロン(『ディセンダント』)、ハイメ・カミル(『ジェーン・ザ・ヴァージン』)、ジェーン・クラコウスキー(『アンブレイカブル・キミー・シュミット』)らが出演。

■7月17日(金)

『警視グレイス』(AXNミステリー)

イギリス有数の海浜リゾート地ブライトンを舞台に、主人公グレイスが相棒ブランソンと事件を解決していく正統派ミステリードラマ。

最愛の妻サンディの失踪にいまだ心を煩わせている主人公のロイ・グレイス(ジョン・シム『MAD DOG』)は、唯一の心の支えが金魚という孤独な男。仕事に命を捧げた勤勉な刑事でもあるが、彼の"特殊な捜査方法"が問題となり、担当から外されそうになっていた...。

