°æ·å¹°·Ã24ºÐ¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¡¡Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤¬¡¢12ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë30¹æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¤ÈÀ¼Í¥¡¦µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬½é2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ©Æ¦»Ò¤Èµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×30¹æÍÑ»æ
¡¡°æ·å¹°·Ã¤Ï1997Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÈSpotify¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¼ª¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË24»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¿ÜÆ£°¡Î¤º»Ìò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø¥¼¥í¥ï¥ó Others ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¥ë¥«¥ó¡õ¥Ð¥ë¥¥ê¡¼¡Ù¤¬8·î27Æü¤«¤é¸ø³«Í½Äê¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹æ¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ãÞÌçÇ©Æ¦»Ò¤ÈÀ¼Í¥¡¦µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬½é2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢µ´Æ¬¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£