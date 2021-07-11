¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï¡Ä¸È¤Ë¡Ö¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È4¤Ä
¤Ê¤Ë¤«¤ÈÆñ¤·¤¤²Ç¸È´Ø·¸¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ª¸È¤µ¤ó¤Î´³¾Ä¤ò¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤Î´Ø·¸¾å¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢º¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¸È¤Ë¡Ö¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆÍÁ³¤Î¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä
¡ÖÂç¤·¤¿ÍÑ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½µ¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶ìÄË¡£ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤¤¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤ÏºßÂð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¾å¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¸À¤Ã¤Æ¤â»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê40Âå¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡Ë
¢¦ ¸È¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¤Ä¤¤¤Ç¤Ë´ó¤Ã¤¿¤À¤±¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤â¹Í¤¨¤º¡¢°ìÊýÅª¤ËË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
É×¤ÎÄï¤Î²Ç¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë
¡ÖÉ×¤Î4ºÐ²¼¤ÎÄï¤â·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤È¤Ï¥¦¥Þ¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÄï¤Î²Ç¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¡¢¤½¤Á¤é¤Ð¤«¤êË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå¡¿ÀÜµÒ¡Ë
¢¦ ¤ª¸È¤µ¤ó¤â¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¹¥¤·ù¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸²Ç¤È¤·¤Æ¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤¦
¡ÖÉ×¤Î¼Â²È¤Ï¤½¤³¤½¤³ÍµÊ¡¤ÇÂ¹¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ø¤Ð¤¢¤Ð¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤È»Ò¤É¤â¤ò¤ª²Û»Ò¤ä¥ª¥â¥Á¥ã¤Ç¤Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ù¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤Ç¤âÇã¤¤Í¿¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢ÀµÄ¾ÌÂÏÇ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¡¿¼çÉØ¡Ë
¢¦ ¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë²¿¤Ç¤â²÷¤¯¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµÁÍý¼Â²È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²Ç¤ÎÎÁÍý¥¹¥¥ë¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤ë
¡ÖÉ×¤¬ÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤Ê¤Ë¤«¤È¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤¯¤ë¸È¡£¤Ç¤âÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â½ÐÍè¹ç¤¤¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤êÂ·¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¾¯¤·¤Ï²ÈÄíÅª¤Ê¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¦ É×¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Âç¿Í¤Ê¤ó¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤«»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢ÎÁÍý¥¹¥¥ë¤ËÊ¸¶ç¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ä¤ëµ¤¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤ª¸È¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤ë¤Û¤¦¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤È¿È¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥â¥ä¥â¥ä´¶¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÉÔ¿®´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£²Ç¸È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£