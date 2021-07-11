iPhone¤«¤éMac¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë6¤Ä¤ÎÊýË¡
º£¤ä¡¢iPhone¤Ë¤Ï¿ôGB¤ÎÍÆÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²èÁü¤ÎÊÔ½¸ºî¶È¤â¹ª¤ß¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢iPhone¤«¤éMac¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥½¥Õ¥È¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥á¡¼¥ë¤ËÅºÉÕ¤·¤ÆÁ÷¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢iPhone¤«¤éMac¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤â¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢iPhone¤«¤éMac¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. AirDrop¤ò»È¤¦
Apple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢iPhone¡Ê¤Þ¤¿¤ÏiPad¡Ë¤ÈMac¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
AirDrop¤Ï¡¢¤¢¤ëÈÏ°Ï¡ÊÈ¾·ÂÌó9m¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ëApple¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤ÇÁÇÁá¤¯¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Apple¤ÎÀìÍµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢iPhone¤ÈMac¤ÎÎ¾Êý¤ÇWiFi¤ÈBluetooth¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£iPhone¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÅ¾Á÷¤·¤¿¤¤¼Ì¿¿¤òÁª¤Ö¡£²èÌÌ²¼¤Î¶¦Í¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¶¦Í¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÈÖº¸¤Ë¤¢¤ëAirDrop¤òÁª¤Ö¡£¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÌ¾Á°¤òÁª¤Ö¡£¼Ì¿¿¤ÎÅ¾Á÷¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÌ¾¤Î²¼¤ËÁ÷¿®ºÑ¤ß¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
Ãí°Õ¡§¼Ì¿¿¤ò¼«Æ°Åª¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢iPhone¤ÈMac¤ÎÎ¾Êý¤ÇÆ±¤¸iCloud¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÆÏ¤¤¤¿»þ¤Ë¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦
iPhone¤ÈMac¤É¤Á¤é¤Î¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢iPhone¤«¤éMac¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
1. iPhone¤òMac¤ËUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¡£
2. Mac¤Î¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤ß¹þ¤ß¡×²èÌÌ¤ÇiPhone¤Î¡Ö¼Ì¿¿¡×Apply¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£¡ÖÆÉ¤ß¹þ¤ß¡×²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¡×¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤ÇÀÜÂ³¤·¤¿iPhone¤òÁª¤Ö¡£
3. iPhone¤ò¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¿®Íê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î²èÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¿®Íê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
4. ÆÃÄê¤Î¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖÁªÂò¹àÌÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¡×¡¢¥«¥á¥é¥í¡¼¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¹àÌÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
3. ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢iPhone¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Dropbox¤äGoogle¥É¥é¥¤¥Ö¤äMicrosoft OneDrive¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ëÅ¾Á÷¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤È¡¢¼Ì¿¿¤ÎÅ¾Á÷¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼Ì¿¿¤ò°µ½Ì¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹·ÐÍ³¤ÇMac¤ËÁ÷¿®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¡¢Í¸ú¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£iPhone¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¡£ÊÌ¤Î²èÌÌ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¦¥º¡×¥¿¥Ö¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£±¦¾å¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¡ÖÊÔ½¸¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ÊÝÂ¸Àè¤Ç¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä°ìÍ÷¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¥È¥°¥ë¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö´°Î»¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
iPhone¤«¤éMac¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥¢¥×¥ê¤ÎÊÝÂ¸Àè¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ëiPhone¤ÇÅ¾Á÷¤·¤¿¤¤¼Ì¿¿¤òÁª¤Ö¡£¶¦Í¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¡¢¶¦Í¥·¡¼¥È¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£¡Ö¡È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡É¤ËÊÝÂ¸¡×¤òÁª¤Ö¡£¼Ì¿¿¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁª¤Ö¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£ÊÝÂ¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¼Ì¿¿¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Mac¤Ë¹Ô¤¡¢iCloud DriveÆâ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£
¤ªÊ¬¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥¢¥¦¥ê¤Ç¤ÏiCloud°Ê³°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎiPhone¤Î¼Ì¿¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4. iCloud¼Ì¿¿¤ò»È¤¦
iCloud¼Ì¿¿¤ò»È¤¦¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëApple¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤òÆ±´ü¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í£°ì¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬iCloud¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬5GB¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
iCloud¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÈÆ±´ü¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢iPhone¤«¤éMac¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£Å¾Á÷¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇiCloud¼Ì¿¿¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. iPhone¤Ç¡ÖÀßÄê¡×¤ò³«¤¯¡£
2. ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
3. iCloud¼Ì¿¿¤Î¥È¥°¥ë¤òÎÐ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£
4. Mac¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¡£
5.¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é ¡Ö¼Ì¿¿ ¡ä ´Ä¶ÀßÄê¡×¤Ë¹Ô¤¯¡£
6. iCloud¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
7. iCloud¼Ì¿¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¡¢Í¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£
²¼¤ÎApple¸ø¼°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢iCloud¼Ì¿¿¤«¤éMac¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5. ¥Þ¥¤¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò»È¤¦
¡ÖiCloud¼Ì¿¿¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
iCloud¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤À¤±¡ÊÆ°²è¤äLive¼Ì¿¿¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á30Æü´Ö¤Î¼Ì¿¿¤Î¤ß¡¢ºÇÂç¤Ç1000Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏiCloud¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸À©¸Â¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤òMac¤ËÅ¾Á÷¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾åµ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤ËiCloud¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Ë¤âApple¥µ¥Ý¡¼¥È¤Îµ»ö¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. iPhone¤Ç¡ÖÀßÄê¡×¤ò³«¤¡¢¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
2. ¡ÖiCloud¡¡¡ä ¼Ì¿¿¡×¤ò³«¤¯¡£
3. ¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥È¥°¥ë¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£
4. Mac¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¡£
5. ¡Ö¼Ì¿¿ ¡ä ´Ä¶ÀßÄê ¡ä iCloud¡×¤Ë¹Ô¤¯¡£
6. ¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¡¢Í¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢iPhone¤«¤é¼Ì¿¿¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ËÆ±´ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¼Ì¿¿ ¡ä ´Ä¶ÀßÄê ¡ä iCloud¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡ÖiCluoud¼Ì¿¿¡×¤ÎÁªÂò¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
6. Mac¤Î¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥×¥Á¥ã¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦
macOS¤Î¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥×¥Á¥ã¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥¥ã¥Ê¤«¤é¼Ì¿¿¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Mac¤ËÀÜÂ³¤·¤¿iPhone¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£iPhone¤òMac¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ëÀÜÂ³¤·¡¢iPhone¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤¹¤ë¡£Mac¤Î¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥×¥Á¥ã¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤ä¡Ö¶¦Í¡×¤Î°ìÍ÷¤«¤é¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁª¤Ö¡£Mac¤ËÅ¾Á÷¤·¤¿¤¤¼Ì¿¿¤òÁª¤Ö¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆÉ¤ß¹þ¤ßÀè¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³«¤¡¢¼Ì¿¿¤ÎÊÝÂ¸Àè¤òÁª¤Ö¡£¼Ì¿¿¤ÎÆþ¤Ã¤¿PDF¤äWeb¥Ú¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤«¤é¡Ö¼Ì¿¿¡×¤òÁª¤Ö¡£
46,647±ß
Source: Apple
Original Article: 6 Ways to Transfer Photos From iPhone to Mac by MakeUseOf