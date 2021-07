ディスプレイ業界の内情に詳しいDSCC(Display Supply Chain Consultants)の最高経営責任者(CEO)ロス・ヤング氏が、Google pixel 6シリーズは廉価なリジッド有機EL(OLED)ディスプレイを搭載するとTwitterに投稿しました。

Google Pixel 6とGoogle Pixel 6 Proが搭載するリジットOLEDディスプレイはSamsung Displayが供給、同ディスプレイの価格は安価であることから販売価格を抑えるのに有利に働くようです。



We hear both phones will use panels from Samsung Display. The 6 will have a rigid OLED display which should help keep the cost down.

— Ross Young (@DSCCRoss) July 9, 2021