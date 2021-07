現在上映中の佐藤健主演映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』より、撮影の舞台裏を収めたメイキング映像「Road To Kenshin〜スペシャルエディション〜」が解禁された。

【動画】『るろうに剣心 最終章 The Beginning』 Road To Kenshin スペシャルエディション

映画『るろうに剣心 最終章』では、原作『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』(和月伸宏/集英社ジャンプコミックス刊)の最後のエピソード「人誅篇」をベースに、シリーズ最恐の敵・縁との究極のクライマックスを描く「The Final」と、原作では剣心が過去を語るかたちで物語が進む「追憶篇」をベースに<十字傷の謎>に迫る「The Beginning」の2部作を描く。

2012年公開の1作目から現在公開中の『The Final』まで、10年にも及ぶ佐藤健の『るろうに剣心』との歩みを収めたメイキング映像「Road To Kenshin」。シリーズ1作目の撮影初日の様子を収めた“序章”から『The Final』まで、これまで計12本が佐藤健公式You Tubeチャンネルにて配信され、現在その総再生回数は1100万回再生を突破。そして今回、「Road To Kenshin」シリーズの最後の配信となる、『The Beginning』の撮影の日々を収めた「『るろうに剣心 最終章 The Beginning』 Road To Kenshin〜スペシャルエディション〜」がついに公開となった。

メイキング映像は、撮影初日を迎えた佐藤が拍手に包まれるところから始まる。続いてインタビューで佐藤が、『The Beginning』について「このエピソードを描かずに、人生を終えることはあり得なかったので。剣心を演じるからには、この追憶のエピソードは避けられなかったんですね。だから間違いなく自分の中で、一番と言い切っていい大切な作品になると思っていて」と作品への熱い思いを語る。

剣心の始まりの物語と位置づけられた『The Beginnig』の製作にあたり、佐藤は根本からアクションの方法論を再構築。映像では、佐藤が『The Final』の撮影の合間を縫って何度も練習を行い、1作目以来演じていなかった人斬り時代の剣心<緋村抜刀斎>としての感覚を身体に刻み込んでいった様子や、緋村抜刀斎が敵を皆殺しにする冒頭場面の撮影風景が映し出されている。

続いて現場には、雪代巴役の有村架純、辰巳役の北村一輝、桂小五郎役の高橋一生など、豪華なキャストが次々と登場し、撮影が本格的に始まっていく。中には撮影の合間、佐藤と有村が笑顔を見せて和む様子も。

その後は、本作で佐藤がどうしても映画で描きたかったと語る、映画オリジナルとなる沖田総司(村上虹郎)との一騎討ちシーンのメイキング映像に。撮影の10日前、佐藤と村上が共にアクション練習を行い、佐藤がシリーズ初参加となる村上に丁寧なアドバイスをする様子も捉えている。そして本番では、ワンカットの長回しというミスの許されない状況の中で、佐藤と村上が闘いに挑んでいく姿が映し出されている。

最後は、抜刀斎が視覚と聴覚を失う状態で戦うクライマックス場面のメイキング。どのようにその様子を表現するのか、佐藤が試行錯誤を繰り返しながら作り上げたこのシーンは、観るものの心を震わせるような究極のクライマックスとなっている。これらの貴重な舞台裏を見た上で、改めて本作をスクリーンで楽しみたい。 映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は公開中。