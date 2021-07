2015年に「エスクァイア」誌に掲載され、全米雑誌大賞を受賞したエッセーを映画化した『OUR FRIEND』の邦題が『Our Friend/アワー・フレンド』に決定し、10月15日より新宿ピカデリー、シネスイッチ銀座ほかにて全国公開されることが明らかになった。

本作では、2015 年に「エスクァイア」誌にマシュー(マット)・ティーグが自身の経験をもとに発表したエッセー「The Friend: Love Is Not a Big Enough Word」を映画化。2人の幼い娘を育てながら懸命に毎日を送っていたジャーナリストのマットと、その妻で舞台女優のニコルは、突然告げられたニコルへの末期がんの宣告で生活が一変してしまう。妻の介護と子育てによる負担がマットにのしかかるなか、過去に生きる希望を失いかけたときに2人から心を救われた親友デインが一家を支えるためやってくる。2年にも及ぶ闘病生活。3人の思いと苦悩が交差するなかで彼らが希望を見出していく。

マット役を『マンチェスター・バイ・ザ・シー』でアカデミー賞主演男優賞を受賞したケイシー・アフレックが務め、妻ニコル役には『フィフティ・シェイズ』シリーズで注目を浴び、その後も『サスペリア』『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』などの話題作へ出演しているダコタ・ジョンソン。そして2人の親友デイン役でコメディー作品を中心に活躍するジェイソン・シーゲルが出演する。監督は、水族館のシャチとショービジネスについて描いたドキュメンタリー映画『BLACKFISH(原題)』で英国アカデミー賞ノミネートを果たしたガブリエラ・カウパースウェイトが担当した。

公開された予告編映像では、ニコルが余命宣告を受け、それぞれの生活が一変するも変わらない3人の関係が映し出される。マットとニコルのそばに居続ける親友デインの姿が印象的で、かけがえのない日々が自然豊かなアラバマ州フェアホープの街並みと共に映し出され、お互いを支え合う3人の姿が余韻を残す仕上がりとなっている。(編集部・大内啓輔)