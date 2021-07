大ヒット公開中の映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』から、撮影の舞台裏を映した映像とメイキング写真が公開された。

本作は、和月伸宏の大人気漫画を佐藤健主演で実写化した大ヒット映画『るろうに剣心』シリーズの最終章2部作の第2弾。幕末に最強の人斬りとして暗躍していた主人公・緋村剣心(佐藤)とその妻・雪代巴(有村架純)の愛、そして剣心の十字傷に秘められた真実を描き出す。

このたび、佐藤の横顔を捉えたメイキング写真と新たな映像「『るろうに剣心 最終章 The Beginning』Road To Kenshin〜スペシャルエディション〜」が公開に。映像は、第1作から最終章まで10年に及ぶ『るろうに剣心』の歩みを収めたメイキング映像集<Road To Kenshin>シリーズのラストを飾るもので、『The Beginning』の撮影の日々が収められている。

佐藤が「このエピソードを描かず、人生を終えることはありえない」という強い思い入れのもと撮影に臨んだ本作では、これまでのシリーズとはまったく異なる人斬り時代の剣心を演じ、アクションも“抜刀斎”流を採用。映画オリジナルの沖田総司(村上虹郎)との一騎討ちシーンのアクション練習からも、その激しさが伝わる。さらに、映像には巴役の有村との和やかな姿や、クライマックスシーンの裏側など貴重な場面が凝縮されている。

なお、7月6日時点で最終章2部作の第1弾『るろうに剣心 最終章 The Final』は累計観客動員数292万人、興行収入41億円を突破。『The Beginning』は累計で動員数144万人、興収20億円超えを記録しており、2部作を合わせると動員数435万人、興収61億円以上をマークしている。(編集部・吉田唯)