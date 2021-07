『ダウントン・アビー』映画第二弾の公開が延期へ

今年2021年のクリスマスシーズンに公開が予定されていた大ヒットシリーズ『ダウントン・アビー』の映画版第二弾。しかし2022年3月に公開が延期されると米Varietyが伝えている。

20世紀初頭の英国を舞台に、貴族クローリー家とその使用人たちの生活を描く大ヒットシリーズ。2019年秋にはドラマの続編となる映画版が公開。全世界で約2億ドルの興行収入を記録し、大成功を収めた。

2021年12月22日公開に向けて第二弾『Downton Abbey 2(原題)』の製作も発表されていたが、フォーカス・フィーチャーズ社が3月18日に公開日延期を発表。世界中のダウントニアンたちはもうしばらく待つ必要がありそうだ。

同時期公開予定の映画にはザカリー・リーヴァイ(『シャザム!』)、メーガン・フェイヒー(『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』)出演のドラマ映画『Unbreakable Boy(原題)』やMCU超大作『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』などがあり、『Downton Abbey 2(原題)』はこうした作品と争うことになる。しかし本作のターゲットは少し高めの年齢層を狙っているため、対称的な作品として問題はなさそうだ。

ヒュー・ボネヴィル(ロバート役)、マギー・スミス(バイオレット役)、エリザベス・マクガヴァン(コーラ役)、ミシェル・ドッカリー(メアリー役)、ジム・カーター(カーソン役)、ジョアン・フロガット(アンナ役)、ブレンダン・コイル(ベイツ役)といった主要キャストは続投予定。

ヒュー・ダンシー(『ハンニバル』、ドミニク・ウェスト(『アフェア 情事の行方』)、ローラ・ハドック(『ダ・ヴィンチと禁断の謎』)、ナタリー・バイ(『クリミナル:フランス編』)といった4名の新キャストも発表されている。

ユニバーサル・ピクチャーズ・インターナショナルは世界同時公開を予定。あくまでも予定だが、日本でも同じ時期に『Downton Abbey 2(原題)』を観ることができるかもしれない。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ダウントン・アビー』© 2019 Focus Features LLC and Perfect Universe Investment Inc.