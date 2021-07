Netflixオリジナルアニメシリーズ「攻殻機動隊 SAC_2045」が、2021年に劇場公開されることが決まった。監督の神山健治さん×荒牧伸志さんによるコメントも到着している。

1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」(講談社)にて、士郎正宗さんが原作漫画を発表・連載開始以来、押井守監督による「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」(1995年)をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を構成し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた「攻殻機動隊」シリーズ。

最新作「攻殻機動隊 SAC_2045」は「攻殻」史上初となるフル3DCGアニメーションで、「攻殻機動隊S.A.C.」シリーズを手掛けた神山健治さんと、「APPLESEED」シリーズを手掛けた荒牧伸志さんによるダブル監督、制作はProduction I.G × SOLA DIGITAL ARTSによるアニメシリーズだ。

Netflixにて2020年4月よりシーズン1全12話が全世界独占配信、その鮮烈なSFアクションと時代を予見した先鋭的なドラマにより、新たなファンを獲得し続けている。

この度、現在配信中となる本作のシーズン1を、新たなシーンを加えて再構成した劇場版が、2021年に劇場公開となることが発表された。

これにあわせ、本作のキャラクターデザインを手掛けるイリヤ・クブシノブさんの描き下ろしによる、劇場版ティザービジュアルを公開。電脳空間内で笑みを見せる、全身義体のサイボーグである主人公・草薙素子が描かれている。また、シーズン1にて監督を務める神山健治さん、荒牧伸志さんによるコメントも到着した。

さらに、シーズン1を収録したBlu-ray BOXの発売も、2021年11月26日(金)に決定している。

本作「攻殻機動隊 SAC_2045」は、現在Netflixにてシーズン1が全世界独占配信中で、続編となるシーズン2の制作が決定している。今後の続報に注目だ。

イリヤ・クブシノブによる劇場版ティザービジュアル





監督:神山健治 × 荒牧伸志 コメント



■神山健治さん(共同監督)コメント

今まで自分の作品の総集編は必ず自分で編集してきたが、今回初めて総集編を別のクリエーターに委ねてみた。他者の視点からSAC_2045がどう見えているのか知りたかったからだ。すでにシーズン1を視聴している人にも、別の解釈が見えてくるかもしれない。公開が待ち遠しい。



■荒牧伸志さん(共同監督)コメント

昨年、シーズン1の配信が始まり、現在神山監督とシーズン2を鋭意製作中の荒牧です。このたび、シーズン1を劇場総集編として公開していただける運びとなり、喜んでおります。一体あのストーリーがどういう総集編になるのか?私も実はまだ知りません。(笑)楽しみにしてください。私も楽しみです!



※原文ママ

【作品情報】

■攻殻機動隊 SAC_2045 劇場版(仮題)

2021年劇場公開

原作:士郎正宗「攻殻機動隊」(講談社 KCデラックス刊)

監督:神山健治 × 荒牧伸志

制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作:攻殻機動隊2045製作委員会

配給:バンダイナムコアーツ

シーズン1のBlu-ray BOXが11月26日に発売!



近未来SFの金字塔「攻殻機動隊」、神山健治 × 荒牧伸志による2045年の未来像、シーズン1全12話を収録したBlu-ray BOX(特装限定版)がリリース決定!

・本編音声は、ドルビーアトモス&リニアPCM(ステレオ)にて収録!!(切り替え可能)

・映像特典は、制作過程に迫る新規メイキング映像や、豪華キャスト出演によるトーク番組等を収録

・封入特典は、スタッフインタビューや各話解説を掲載したLog Book、各種設定画等を掲載したArt Bookを封入

・ジャケットは、イリヤ・クブシノブ描き下ろしイラスト&クリエイティブレーベルPERIMETRONによるパッケージデザイン

【商品情報】

■攻殻機動隊 SAC_2045 Blu-ray BOX(特装限定版)

シーズン1全12話収録

BD50G×4枚組

38,500円(税込)/BCXA-1643

発売・販売元:バンダイナムコアーツ



【特典】

Official Log Book

Official Art Book



【映像特典】

・Making of 攻殻機動隊 SAC_2045[出演:神山健治(監督)・荒牧伸志(監督) 他]

・ネトフリアニメ スペシャル番組「キミを笑顔にするアニメ」第1部:「攻殻機動隊 SAC_2045」スペシャル

[出演:田中敦子(草薙素子役)・大塚明夫(バトー役)・山寺宏一(トグサ役)・津田健次郎(スタンダード役)・

潘めぐみ(江崎プリン役)・神山健治(監督)・荒牧伸志(監督)]

・ノンクレジットオープニング

・ノンクレジットエンディング

・ティザーPV

・予告編

・最終予告編

・TVCM

・インタビュー&メイキング映像[出演:神山健治(監督)・荒牧伸志(監督) 他]



【仕様】

・イリヤ・クブシノブ(キャラクターデザイン)描き下ろしジャケット&BOX

・PERIMETRONディレクションパッケージデザイン



※特典内容・仕様は予告なく変更する場合がある。

※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がある。

「攻殻機動隊 SAC_2045」作品情報



<ストーリー>

持続可能な戦争(サスティナブル・ウォー)がもたらす新たな支配種“ポスト・ヒューマン”

再び組織される草薙素子率いる公安9課、通称“攻殻機動隊”

2045年。全ての国家を震撼させる経済災害「全世界同時デフォルト」の発生と、AIの爆発的な進化により、世界は計画的且つ持続可能な戦争“サスティナブル・ウォー”へと突入した。だが人々が、AIによる人類滅亡への危機を日常レベルで実感できるまでには衰退の進んでいない近未来――。

内戦・紛争を渡り歩き、廃墟が横たわるアメリカ大陸西海岸において、傭兵部隊として腕を奮っている全身義体のサイボーグ・草薙素子とバトーたち元・公安9課のメンバー。電脳犯罪やテロに対する攻性の組織に所属し、卓越した電脳・戦闘スキルを誇っていた彼女らにとって、この時代はまさにこの世の春である。そんな草薙率いる部隊の前に、“ポスト・ヒューマン”と呼ばれる驚異的な知能と身体能力を持つ存在が突如として現れる。彼らは如何にして生まれ、その目的とは。大国間の謀略渦巻くなか、いま再び“攻殻機動隊”が組織される――。



―キャスト―

草薙素子:田中敦子/荒巻大輔:阪 脩/バトー:大塚明夫/トグサ:山寺宏一/イシカワ:仲野 裕/サイトー:大川 透/パズ:小野塚貴志/

ボーマ:山口太郎/タチコマ:玉川砂記子/江崎プリン:潘 めぐみ/スタンダード:津田健次郎/ジョン・スミス:曽世海司/久利須・大友・帝都:喜山茂雄/

シマムラタカシ:林原めぐみ

―スタッフ―

原作:士郎正宗「攻殻機動隊」(講談社 KCデラックス刊)/監督:神山健治 × 荒牧伸志/シリーズ構成:神山健治/脚本:神山健治、檜垣 亮、砂山蔵澄、

土城温美、佐藤 大、大東大介/キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ/3Dキャラクタースーパーバイザー:松重宏美/プロダクションデザイナー:

臼井伸二、寺岡賢司、松田大介/モデリングスーパーバイザー:田崎真允/リギングスーパーバイザー:錦織洋介、井上暢三/エフェクトスーパーバイ

ザー:清塚拓也/ライティングコンポジットスーパーバイザー:高橋孝弥/編集:定松 剛/音楽:戸田信子 × 陣内一真/サウンドデザイナー:高木 創/

オープニングテーマ:「Fly with me」millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045/エンディングテーマ:「sustain++;」Mili/

音楽制作:フライングドッグ/制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS/製作:攻殻機動隊2045製作委員会



Netflixにて2020年4月23日(木)よりシーズン1全12話が全世界独占配信開始。



©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会

