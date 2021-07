iPhoneで“stammering(吃音)”と入力するとWoozy Face(酔っ払った顔)の絵文字が出るのは適当でない、と吃音者を支援する団体から抗議の声が上がっています。

STAMMA(英国吃音者協会)は、Appleデバイスで“吃音”と入力した際に酔っ払った顔の絵文字が表示されることについて、プレスリリースを発表しました。



Many of you will be aware we've been looking into the connection between the word "stammering" and the emoji, Woozy Face on Apple devices.

We've been contacted by hundreds of our Members. It's time to act. Read our Press Release at https://t.co/xqBUFvVxtu pic.twitter.com/b8ipXEE181

— STAMMA (@stammer) July 6, 2021