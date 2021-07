¡Úº£·î¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¯¥ê¥Þ¥¤¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª

数々の動画配信サービスが乱立する時代となったが、店舗で実際に見かけたDVDを手に取りそれを借りる楽しさ、宅配レンタルが届くまでの待ち遠しさを新鮮に感じる人も多いだろう。そこで、海外ドラマNAVIでは毎月レンタルが開始されるドラマシリーズの中からおすすめをご紹介! 7月は『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』や『クリミナル・マインド』など人気シリーズが続々と登場する。

今月レンタルが始まる海外ドラマは以下の通り。

■7月2日(金)よりレンタル中

『CREEPSHOW/クリープショー』シーズン1(Vol.1〜3)

スティーヴン・キングとジョージ・A・ロメロがタッグを組んだ映画『クリープショー』(1982年)がドラマとして復活!



架空のホラーコミックス「クリープショー」に掲載された奇妙で恐ろしい物語を1話につき2エピソードずつお届けするオムニバスホラー! 『ウォーキング・デッド』のグレッグ・ニコテロが製作総指揮を担当し、キャストには『ソウ』シリーズのトビン・ベル、『スクリーム』シリーズのデヴィッド・アークエットなど、ホラーファン必見の顔ぶれが大集結している。

■7月7日(水)

『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』シーズン1(Vol.1〜10)

シリアルキラーの父を持つプロファイラーがトラウマと戦いながら事件を解決していくクライムスリラー。



悪名高いシリアルキラーを父に持つプロファイラーが、特異な経験と才能を活かしてニューヨーク市警で難事件を解決していく異色のクライムスリラー。主人公の犯罪心理学者マルコムを『グッド・オーメンズ』のマイケル・シーンが演じる。

■7月7日(水)

『ブラインドスポット』ファイナルシーズン(Vol.1〜6)

記憶を失った身元不明の女性の全身に刻まれたタトゥーを手掛かりに、FBIの捜査チーム が数々の犯罪を暴いていくアクション・サスペンスドラマ、ついに最終決戦!



最終章は、前シーズンのラストにジェーン(ジェイミー・アレクサンダー)の目の前で仲間たちのいる隠れ家が無人機によって爆撃されたその余波の渦中から始まる。逃亡者となったジェーンたちには、FBIのような充実した設備は望めない。それでも必死に身の潔白を証明しようとするが、マデリン(メアリー・エリザベス・マストラントニオ)の権力は大きくなる一方だった...。

マデリンの魔の手から逃れつつ、彼女の野望を打ち砕かなければならない。チームの強い絆と昔の友人たちの協力...それらを武器に戦うジェーンたちは、マデリンの計画を阻止できるのか? 最終決戦をお見逃しなく。

■7月7日(水)

『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン11(Vol.7〜12)

全米視聴率ナンバー1を記録し、世界で最も視聴される大ヒット犯罪捜査ドラマ。



シーズン11後半のレンタルがスタート! 第18&19話の「ニューオーリンズ支局(前後編)」に、本作スピンオフ第2弾『NCIS:ニューオーリンズ』のパイロットエピソードが登場。キングことドウェイン・プライド(スコット・バクラ)やラサール(ルーカス・ブラック)、ブロディ(ゾー・マクラーレン)らニューオーリンズ支局の面々が姿を見せる。

■7月7日(水)

『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4(Vol.1〜5)

心を操る天才が難事件に挑む痛快心理エンターテイメントドラマ。



3つの博⼠号を持つ⼼理学者のブルは、⼼を読み解くスペシャリスト。神業的な人⼼掌握能⼒を駆使して、あらゆる難事件の真相を解明していく。前シーズンで相棒ベニーがブルの元を離れバラバラになったチーム「TAC」。シーズン4で、果たして「TAC」の復活はあるのか...!?

主演と製作は『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』)が製作総指揮として参加している。

■7月7日(水)

『エージェント・オブ・シールド』ファイナルシーズン(VOL.4〜7)

MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)初となる長編ドラマシリーズがついにフィナーレ!



死んだはずのエージェント、フィル・コールソン(クラーク・グレッグ)を中心に、国際平和維持組織S.H.I.E.L.D.の活躍を描く大ヒットシリーズ。ファイナルとなるシーズン7の後半がいよいよレンタル開始となる。

異星のアンドロイド・クロニコムを追って、チームは1931年のニューヨークにタイムジャンプ。クロニコムの狙いを探る彼らを待ち受けていたのは、未来のS.H.I.E.L.D.の存続を脅かす衝撃の事実だった。クラシックな装いとなったエージェントたちの運命は――。

■7月14日(水)

『ダーク・マテリアルズ / ライラと黄金の羅針盤 供(VOL.1〜4)

大ヒットファンタジー小説3部作をドラマ化した『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』待望のシーズン2!



現実世界とよく似たパラレルワールドを舞台に、英国TVシリーズ史上最高額の製作費と実力派俳優で映像化した壮大なファンタジー・アドベンチャー作品。原作の第2章「神秘の短剣」の初映像化となる今シーズンから、追加キャストとしてアンドリュー・スコット(『王への手紙』)が出演する。

■7月16日(金)

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』ファイナルシーズン(VOL.1〜5)

米CBSで2005年に放送を開始して以来、多くの人々から愛される犯罪捜査ドラマがついに完結!



ファイナルとなるシーズン15では、ワシントンDC近郊のメリーランド州ボルティモアで、胴体の皮を剥がされた身元不明男性の遺体が発見される。ロッシ(ジョー・マンテーニャ)は、女性の顔の皮を剥ぐ連続殺人犯、通称"カメレオン"と呼ばれるリンチの犯行だと主張するが、異常なほど固執する彼に他のメンバーは同意できず――。

全シーズンを通して仲間を信頼することの大切さを教えてくれる、海外ドラマの不朽の名作シリーズの一つとなった『クリマイ』。ラストのラストまで目が離せない感動のグランド・フィナーレをお見逃しなく!

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン11 (C) 2021 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』ファイナルシーズン(c)2021 ABC Studios and CBS Studios, Inc.