『ブラックリスト』ヒシャム・タウフィーク、デンベはレッドの全てを知っている

米NBCの大ヒットドラマ『ブラックリスト』でレッドの忠実なボディーガード、デンベ・ズマを演じるヒシャム・タウフィーク。彼はシーズン1より出演し、シーズン3よりレギュラーに昇格したが、当初は1話だけの出演予定だったという。作品を振り返るとともに、シーズン8の見どころなどを語ったヒシャムのインタビューが到着した。

――『ブラックリスト』がこれだけ長く続くシリーズになると予測していましたか? デンベが重要な役割を果たすことはオファーの際に知らされていましたか?

最初にこの役のオファーを受けたときは、1話だけの出演予定だった。まさかデンベという役で8シーズンも出演できるとは思っていなかったよ。

――『ブラックリスト』はあなたのキャリアにどのような影響を与えましたか?

このような素晴らしい作品に、シーズン1から参加できたことは本当に光栄だ。この作品は私のキャリアを助けてくれたし、おかげで国内外の舞台に立つこともできたんだ。



――デンベはあまり感情を表に出すことがありませんが、演じる上で苦労することや気をつけていることはありますか?

デンベは10代の頃の自分にとてもよく似ているし、今でも似ている部分があるんだ。だから彼を演じるのはそれほど難しいことではないんだ。



――デンベはレッドの正体を知っていますか? エリザベスに明かさないのはデンベなりの考えがあるようですが、それはなぜですか?

デンベはレディントンの正体を含め、彼の全てを知っている。でも、それを明らかにするのは私の役目ではない。エリザベスの問いにはレディントン自身が答えなければいけないんだ。

――デンベとレディントンの関係は考え方の違いから何度か壊れそうになりましたが、最終的にデンベはレディントンが危機の際、彼の元に駆けつけました。なぜ、デンベはレディントンに対して、こんなにも信用し献身的な対応をするのでしょうか?

デンベは何よりも忠誠心を信じている。レディントンが盲目になってミスを犯す可能性も考え、彼は最終的に役目が終わるまでは、常に準備万端にしておかなくてはいけないんだ。



――デンベの考え方、価値観で共感できることや参考にしていることはありますか?

デンベと私には多くの共通点がある。私は海軍に所属していた過去があるけど、その頃の訓練で身に着けた規律の多くはデンベが持っているものと一緒なんだ。それから、私もデンベと同じようにとても静かだけど、デンベにも時々見られる愚かなところもあるよ。デンべからは忍耐力について多くのことを学んだよ。



――あなたの希望として、デンベには今後どのような未来に向かってもらいたいですか?

デンベが家族と一緒に人生を楽しみ、素晴らしい父親になっている姿を見たいね。妻と一緒にいるデンベの姿とかも見てみたい。



――シーズン8の見どころを教えてください。

レディントンとエリザベスの衝撃的な場面もあるし、今まで見たことのないようなデンベの姿も見られるでしょう。他の多くのキャラクターは、人生を変えるような選択をすることになるんだ。



――日本のファンにメッセージをお願いします。

日本の皆さん、こんにちは。この作品を見てくれて、大成功に導いてくれてありがとう。シーズン8は皆さんの期待を裏切りません!! 多くのことが明らかになり、今まで見たことのないデンベを見ることができるでしょう。

『ブラックリスト』シーズン8は、スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて毎週火曜22:00他で放送中。(海外ドラマNAVI)

