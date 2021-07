無料Wi-Fiだからといって、気軽に接続するのは危険かも知れません。セキュリティ研究者が再び、接続したら最後、iPhoneが完全にWi-Fiネットワークに接続できなくなるバグを発見、報告しています。

リバースエンジニアリングを専門とするカール・スコウ氏(@vm_call)は先日、無線ネットワーク名“%p%s%s%s%s%n”にiPhoneで接続すると、設定アプリのWi-Fiトグルがオンにできなくなるバグが生じることを発見、Twitterで報告しました。



スコウ氏は新たに、無線ネットワーク名 “%secretclub%”でも同様の問題が発生することを発見しました。しかし今回の問題は前回よりもさらに深刻です。

“%p%s%s%s%s%n”の場合は、すべてのネットワーク設定をリセットすれば、再びWi-Fiを利用することが可能でした。しかし“%secretclub%”につないでしまうと、ネットワーク設定をリセットしても、Wi-Fiへの接続機能は復活しないようです。







最終的にスコウ氏は、ほかのリバースエンジニアからのアドバイスに従い、iPhoneのバックアップのplistファイルから、手動で悪意あるエントリーを削除することで、ようやくWi-Fiが使えるようになったとのことです。



Thanks to @pieceofsummer and @wr3nchsr I now have WiFi again. To restore WiFi functionality, you have to manually edit an iPhone backup and remove malicious entries from the known networks .plist

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021