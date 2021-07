《Going to shooting with my coffee and @louisvuitton bag》

7月5日、英語で「コーヒーとルイヴィトンのバッグを持って撮影に行ってきます」とインスタグラムに綴ったのはモデルのKoki,(18)。1枚目はバッグを持って微笑むショットで、2枚目はコーヒーを飲みながらにこやかに笑う動画をアップしている。

続く文章では、《今日も雨ですね。これ以上被害が出ませんように祈っています》と締めくくった。

現在、大雨による大規模土石流で行方不明者も出ている静岡県熱海市の甚大な被害を慮った文章なのだろう。ところがネット上では、このKoki,の投稿が炎上する事態に発展しているのだ。

Koki,といえば昨年7月8日にもインスタグラムを通じて、九州で発生した豪雨被害にお見舞いメッセージを次のように投稿していた。

《I hope everyone is safe in this rain and praying that everything is going to get better soon》(皆様がこの雨の中で無事でいることを祈っています)

だがその際も、続く文章で《Loving this tops by @coach》と着用しているトップスのブランドを紹介していた。

Koki,なりに被災地を見舞う気持ちを伝えたかったようだが、そう受け止めなかった人も少なからずいたようで批判的な声が上がっている。

《投稿の写真と、文面がちぐはぐなのに気がつかないのは、他人の気持ちを慮る心遣いができない人間の証し。勉強しましょう》

《本当に被災地の方が心配なら、高級な、いかにも新品のバッグは写さないようにするし、仮に写ってしまっていたら、私なら加工してでも写らないようにしようと思う。宣伝兼ねてるならこの子のやってることありえないな》

だがいっぽうで、Koki,の投稿に“過敏になりすぎ”と擁護する声も上がっている。

《実際にインスタ見てみたけど、これで非難されるんだ……、と思った。世の中厳しいね》

《インスタの投稿見たけど、問題あるとは思えなかった 今回の件は「粗探しして何かしら叩きたい」って思ってる奴が叩いてるんだろ》