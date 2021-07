あふれる生クリームに埋もれたい！ ホイップ盛り盛りスイーツ5選

生クリーム(ホイップクリーム)盛り盛りのスイーツ、今ではたくさん見かけるようになりました。いつから生まれたのか定かではないですが、需要があることは間違いありません。SNS映えするのはもちろん、たっぷりの生クリームを味わえる素晴らしさに感動です。

生クリーム(ホイップクリーム)好きのみなさん朗報です! ふんわりとした食感に甘い口溶け……幸せを運ぶ生クリームを、たっぷり堪能できる夢のスイーツを集めました。有名店や隠れた名店など、行ったことのないお店がある方はぜひ足を運んでみてください。

1. パンケーキを覆うたっぷり生クリーム

茶香「星(あかり)」

東京・北千住にある人気パンケーキ店「茶香」。店主が独自の配合にこだわった粉、牛乳、卵、バターミルクなどをアメリカ産のパンケーキ専用グリドルを使い、じっくりと焼き上げています。その日に提供できる数を丁寧に仕込み、オーダーを受けてからつくるので、出来立てを楽しめます。

「星(あかり)」1,480円(税込) 出典:ちょこぱんさんさん

定番人気の「星(あかり)」は、バナナとキャラメルがのったメレンゲ入りパンケーキです。北海道産生クリームが覆いかぶさるようにかかっているのがたまりません。生クリームは甘すぎず、ふわふわ食感で軽く食べられます。

前日18時からの予約や、当日配布する整理券でのみ、店内飲食が可能です。

<店舗情報>

◆茶香

住所 : 東京都足立区千住寿町31-7

TEL : 03-3870-2626



2. グラスから溢れるホイップクリームにときめく!

タナカ 御成店「ウインナー珈琲ゼリーバニラ」

名古屋の上飯田にある喫茶店「タナカ 御成店」。ホイップクリームたっぷりの「ウィンナーコーヒー」や、「ウインナー珈琲ゼリー」を求めて県外からも人気のお店です。 「ウインナー珈琲ゼリーバニラ」900円(税込) 出典:ゆうかの食べログさん

昨年新メニューとして登場した「ウインナー珈琲ゼリーバニラ」。コーヒーゼリーとバニラアイスが入ったグラスの上に、迫力のあるホイップクリームがこれでもか、と盛られています。ホイップクリームは甘めで食べごたえがあるので、お腹いっぱいになりそうです。

<店舗情報>

◆タナカ 御成店

住所 : 愛知県名古屋市北区御成通4-24

TEL : 052-914-5637



3. 山のようにそびえる生クリーム

S.GRAVITY(エスグラヴィティ)「生クリーム 富士山クレープ」

豪徳寺で「クレープバー」という珍しい形で営業をしている「S.GRAVITY」。クレープをおつまみにお酒を楽しめるお店です。 「生クリーム 富士山クレープ」2,200円(税抜) 出典:えもやん★スイーツハンターさん

クレープ生地よりはるかに多い、盛り盛り生クリーム! 崩れないように盛っていくので、中身はぎっしりと生クリームが詰まっています。飲むように食べられる幸せがここに。

<店舗情報>

◆S.GRAVITY

住所 : 東京都世田谷区豪徳寺1-45-2

TEL : 03-3420-7973



4. カスタードとのハーモニーを楽しめる!

カフェ アサン「クルミカスタードキャラメル」

秋葉原にある「カフェ アサン」は、ハンモックに揺られながらお茶を飲むこともできるおしゃれなカフェです。イベントなど貸し切り使用もできます。 「クルミカスタードキャラメル」 出典:1kgm22さん

「クルミカスタードキャラメル」(Sサイズ1,380円/Rサイズ1,580円ともに税込)は、しっかり重めパンケーキの上に、カスタードとボリュームのあるホイップクリームがたっぷり盛られ、キャラメルソースがかかっています。ホイップクリームはふわふわで軽めなので、すぐに食べ切ってしまいそうです。

<店舗情報>

◆カフェ アサン

住所 : 東京都台東区上野5-9-9 2K540内

TEL : 03-6803-0502



5. オリジナルの究極ブレンド生クリーム

生クリーム専門店MILK CAFE「究極のミルクパンケーキ」

生クリームを主役にした日本初の専門店「生クリーム専門店MILK CAFE」。100種類以上の試作を経て完成したオリジナルの生クリームは、濃厚なのに後味はすっきりとしています。 「究極の生クリームのミルキーソフトパンケーキ(原宿店限定)」979円(税込) 出典:な!チヤンさん

「究極の生クリームのミルキーソフトパンケーキ」は原宿店限定のメニュー。特製生クリームソースと究極の生クリームがかかったふわふわのパンケーキです。軽くて甘い生クリームが口の中に広がります。

<店舗情報>

◆生クリーム専門店MILK CAFE

住所 : 東京都渋谷区神宮前3-25-18 ザ・シェア1F 原宿Food Factory

TEL : 03-5772-8858



※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請が出ています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

