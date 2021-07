モデル、女優の香里奈が5日、自身のインスタグラムを更新し、同日37歳の誕生日を迎えたモデルの山田優を祝福。約20年前に撮影したという彼女とのプリクラを公開し、ファンから「懐かしい」といった声が寄せられた。

【写真】香里奈&山田優、20年前懐かしの“プリクラ”

この日、香里奈が「Happy Birthday!! @yu_yamada_May this year be the best of your life」(誕生日おめでとう!貴女にとって良い1年になりますように)と投稿したのは、山田と自身が映った古いプリクラ画像。当時2人が専属モデルを務めていた「Ray」「CanCam」という落書きが確認できるほか、懐かしの「上からアングル」で撮影したものもや「初プリ」という文字が入ったものも披露されている。

また、山田もこの日自身のインスタグラムで「37歳になりました」と報告。「これからも沢山笑って過ごせるように日々小さな幸せをいっぱい見つけながら過ごしていきたいと思います」と言葉を結んでいる。

香里奈の投稿に対し、コメント欄には「香里奈さんも山田優さんも最高に可愛い!!」といった称賛が集まったほか、「真上から撮るの懐かしい」「初プリ←これよく書いてました」「Ray vs CanCam めちゃおもろい」など、落書きに着目するファンも多数見受けられた。

引用:「香里奈」インスタグラム(@karina_official_221)