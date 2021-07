『BULL／ブル』シーズン4のDVDリリースに先駆け、マイケル・ウェザリーのインタビュー映像が公開！

全米視聴者数2000万人超の大ヒットを記録し、心を操る天才が難事件に挑む痛快心理エンターテイメント『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4のDVDが、7月7日(水)よりリリース開始。それに先駆け、主人公ブルを演じるマイケル・ウェザリー(『NCIS ネイビー犯罪捜査班』トニー役)や製作スタッフのインタビュー映像が到着した。

『BULL/ブル 心を操る天才』は、風変わりな心理学者のブルと、弁護士、元国土安全保障省職員、元FBI捜査官、凄腕ハッカー、プロのスタイリストら各分野のスペシャリストで結成されたチーム「TAC」が、独自の視点から事件に向き合い、法廷で依頼者を勝利に導く。製作総指揮には、2度のアカデミー賞ノミネート歴を持つ脚本家のポール・アタナシオ(『クイズ・ショウ』)が参加するなど、ハリウッドのヒットメイカーたちが結集している。

今回、シーズン4のDVDに特典映像として収録される主演のマイケルや製作スタッフのインタビュー映像が公開! この映像でマイケルは、今シーズンで描かれるテーマや見どころについて明かしている。



マイケルはシーズン4で描かれる大きなテーマの一つを「子ども」だと語る。「ブルは妊娠した(元妻の)イジーと生まれてくる子どもに対して、急激に責任感を強めていくんだ。もちろん、家族同然のTACのメンバーに対してもね。彼らだけじゃない。マリッサは子どもができないことに悩み、夫との関係に亀裂が入る」と見どころを明かす。また、シーズン4のもう一つの重要な見どころであるブルとベニーの関係性についても語られている。

『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4リリース情報

・7月7日(水) DVD-BOX PART1(5枚組)(税込10,230円)発売&レンタル開始 ・8月4日(水) DVD-BOX PART2(5枚組)(税込10,230円)発売&レンタル開始 発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4 (C) 2021 CBS Studios Inc. BULL? is a trademark of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.