¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¤â¤¦è§¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×½÷¾¤ÎÀï¸åÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä´ÍýË¡¤Ë¡ÖÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¤â¤¦è§¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬£²£²Ëü¶á¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºî²È¡¦Ì¾¸Å²°¤á¤·ÎÁÍý²È¤ÎSwind¡¿¿ÀÆäÅâ½£¡Ê@swind_prv¡Ë¤µ¤ó¡£¡¡
¡ÚÆ°²è¡Û½÷¾Ä¾ÅÁ¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¦¸Ç¤Þ¤é¤Ì¡×¤½¤¦¤á¤ó¤Îè§¤ÇÊý
¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ï¡Ö¿¼¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨Æ¤µ¤»¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ£±£°ÉÃ¤À¤±¤«¤º®¤¼¤¿¤é²Ð¤ò¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£¿ôÊ¬¸å¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤¦¤á¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Ê¨Æ¤µ¤»Â³¤±¤ë¤è¤ê¤â¥Ì¥á¥ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤ë¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡¡²¿¤è¤ê¡¢½ë¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥×Íó¤Ë¤Ï¡Ö¿¿²Æ¤Î¥¯¥½½ë¤¤Âæ½ê¤Ç¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÀÎ©¤ÁÂÔµ¡¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤«¡¢¡¢¡¢¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¸ú³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¿á¤¤³¤Ü¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¡ª¤¢¤ì¤Î»ÏËö¤¬¤á¤ó¤É¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡¼¡¡¤¤¤Ã¤Ä¤â¡×¡Ö½ë¤¯¤Ê¤¤¤·¥¬¥¹ÂåÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤·ÊüÃÖÃæ¤ËÅ·¤×¤éÍÈ¤²¤é¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡ËÎÉ¤¤»ö¿Ô¤¯¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤ä¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¡Ö¤³¤ÎÊýË¡¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤¹¡£¥³¥ì¤Ï¼«Ëý½ÐÍè¤ëÎ¢¥ï¥¶¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁáÂ®ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍ¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼·Í¼¤Î¹Ô»ö¿©¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤á¤ó¤ò¡Ê¤Û¤Ü¡Ëè§¤Ç¤º¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦¤á¤ó¤òè§¤Ç¤Æ¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤¹¤è¡ª
Swind¤µ¤ó¤Ï¥ê¥×Íó¤Ç¡Ö¤·¤«¤â¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿á¤¤³¤Ü¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡Îã¤¨¤Ð¥µ¥Ð´Ì¤È¤á¤ó¤Ä¤æ¤òº®¤¼¤¿¥¿¥ì¤ò¤ª¤±¤Ð¥³¥¯»Ý¤Ê¡Ø¥µ¥Ð´Ì¤Ö¤Ã¤«¤±¤½¤¦¤á¤ó¡Ù¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅº¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤ÎÄ´ÍýË¡¤Î»²¹Í¸µ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¹áÀî¤ÇÎÁÍýÅ¹¤ò±Ä¤à½÷¾¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿
¡Ö¾Ü¤·¤¤ºî¤êÊý¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤ò¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©¡¦¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Ë¤¢¤ëÎÁÍýÅ¹¡ØÅÄ¼Ë¤½¤ÐÀî¸¶¡Ù¤µ¤ó¤¬È¯¿®¤¹¤ëYouTube¤ÎÆ°²è¡£
¡ØÅÄ¼Ë¤½¤ÐÀî¸¶¡Ù¤Î½÷¾¡¦Àî¸¶·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Å¹¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ÚÅÄ¼Ë¤½¤ÐÀî¸¶¡ÛÎÁÍý¡¦ÄÒÊª¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈëÅÁ¤Î¤½¤¦¤á¤ó¤Îè§¤ÇÊý¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ýÆé¤ÇÊ¨Æ¤µ¤»¤¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥Ã¤È¤½¤¦¤á¤ó¤òÆþ¤ì¤ÆºÚÈ¤¤Ç¤Û¤°¤·¡¢ºÆÊ¨Æ¤·¤¿¤é³¸¤ò¤·¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¡ý£µÊ¬¸å¤Ë¡Ê£±£°Ê¬¸å¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡Ë¤½¤¦¤á¤ó¤ò¥¶¥ë¤Ë¤¢¤±¡¢Î®¿å¤ÈÉ¹¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎä¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ßÀö¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Î¤Ì¤á¤ê¤ò¼è¤ë¡£
Àî¸¶¤µ¤óÛ©¤¯¡Ö¡Êè§¤ÇÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¡ËÍê¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Í¤Ð¤é¤º¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤á¤ó¤Î¤Ì¤á¤ê¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤Í¤Ð¤ê¤¬½Ð¤º¡¢£±»þ´Ö¸å¤Ç¤â¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àî¸¶¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÈëÅÁ¤Îè§¤ÇÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¤Ïè§¤Ç¤Ê¤¤¡×Êý¼°¤Ï¤¤¤Äº¢¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àï¸å¤Î¶ì¤·¤¤»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢¿Å¤Ç¿æ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡Ö¿Å¤ÎÍ¾Ç®¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤³¤Î¤½¤¦¤á¤ó¤ÎÍ¾Ç®Ä´ÍýË¡¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤á¤ó°Ê³°¤ÎÌÍ¤Ç¤â¤³¤ÎÄ´ÍýË¡¤ÏÍ¸ú¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ò¤ä¤à¤®¤Ï£±Ê¬¤Û¤ÉÅò¤¬¤¤¤Æ¤«¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÆé¤Ë³¸¤ò¤·¡¢¾ø¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤ß¤Î¹Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¦¤³¤È¡×¡ÖÎ®¿å¤Ç¤Ì¤á¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¶¾Çþ¤ä¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢Í¾Ç®Ä´Íý¤Ë¤»¤º¤Á¤ã¤ó¤ÈÅò¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÅ¹¤Ç¤ª½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄ¼Ë¤½¤Ð¤âÅò¤¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤á¤ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÄÒÊª¤ä¥¹¡¼¥×¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÄÒÊª¤ä¤ªÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢YouTube¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Æ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²æ¤¬ÃÏ¸µ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤á¤óÆ°²è¤Ï£²£°£°Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ìÂçÈ¿¶Á¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÊª¡×¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ë´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¡£¡ÖËÜÊª¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ìÆñ¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æ¼«ÎÏ¤Ç²ñÆÀ¤·¤¿Ä´ÍýË¡¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀî¸¶¤µ¤ó¡£À¤¤ÎÃæ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤ªÅ¹¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤ªÎÁÍý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ªÅ¹¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢£··î£¹Æü¡¦£±£¸»þ¤Ë¿·¤·¤¤¤½¤¦¤á¤ó¥ì¥·¥Ô¡Ê¤½¤¦¤á¤ó¥µ¥é¥À¡Ë¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂÁ©¤·¤¿ÎÁÍý²È¤µ¤ó¡¢¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¥Ä¥¤¼ç¤ÎSwind¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Swind¤µ¤ó¤ÏÀî¸¶¤µ¤ó¤ÎÄ´ÍýË¡¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤´¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²Ã¤¨¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëè§¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¥°¥é¥°¥é¤Èè§¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍ¤ÎÂÀ¤µ¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬£³£°ÉÃ¡Á£±Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¿å¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄù¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Ã»»þ´Ö¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÆé¤Ë¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢è§¤Ç¤ë¤Î¤ÏÇ¯¤Ë£±²ó¤«£²²ó¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡½é¤á¤Æ¼ÂÁ©¤·¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤Þ¤º¡ÖÌÍ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡×¡£¤½¤¦¤á¤ó¤òè§¤Ç¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Ç¤ó¤×¤ó¼Á¤¬ÍÏ¤±½Ð¤¹¤Î¤Çè§¤Ç½Á¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤ï¤º¤«¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÍ¤ò¿å¤ÇÄù¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë£´Ê¬¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤á¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄ¹¤á¤Î»þ´Ö¤ªÅò¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥³¥·¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ëè§¤Ç¤Æ¤¿¤Î¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎÄ´ÍýË¡¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖÇ®ÅòÌá¤·Ë¡¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊýË¡¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÄ´Íý¼ê½çÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î£³ÅÀ¡£
¡£±£°ÉÃ¤Ç²Ð¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÇÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¢ªÌôÌ£¤ä¶ñºà¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢Â¾¤Îºî¶È¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç½ë¤¯¤Ê¤¤
¡¡¢ªÅòµ¤¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²Æ¾ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
£è§¤Ç¾å¤²»þ´Ö¤Î´ÉÍý¤¬¥¢¥Ð¥¦¥È¤ÇºÑ¤à
¡¡¢ªÄÌ¾ï¤Îè§¤ÇÊýË¡¤À¤È¡ÖÉÃ¡×¤Ç¿©´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ÏÂ¿¾¯¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¤âÌÍ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾å½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¤¬¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£Ë½¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÂç»ö¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Àî¸¶¤µ¤óÎ®¤«¤é¤´¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý¤½¤Î£±¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó»ÈÍÑ¡×
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Âç¤¤ÊÆé¤ò½Ð¤µ¤º¤ËºÑ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¼Â¸³¤·¡¢ÌÍ¤Î½Å¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ³µ¤Í£¶ÇÜÄøÅÙ°Ê¾å¤Î¿å¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤ÎÊýË¡¤Ç½½Ê¬¤ËÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤é£³¥ê¥Ã¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¿å¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç£²¡Á£³¿ÍÁ°¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ê¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÊý¤¬µ¤·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤ªÆé¤è¤ê¤â¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÊý¤¬Äì¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢ÌÍ¤ò¿»¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤Ë¹¤¯»È¤¨¤ë¡áÌÍÆ±»Î¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤è¤ê¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂç¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¤½¤Î£²¡Ö£±£°ÉÃ»ß¤á¡×
¤³¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ½Å»ë¤Ç¤¹¡£Àî¸¶¤µ¤ó¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡ÖºÆÊ¨Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÌÍ¤ò¤µ¤Ã¤È¤µ¤Ð¤¯»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ£±£°ÉÃ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¡×¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÍ¤ò¤µ¤Ð¤«¤º¤Ë²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö£±£°ÉÃ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎÄ´ÍýË¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÊý¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾å½Ò¤ÎÄÌ¤êÂçÎÌ¤Î¤½¤¦¤á¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤ªÅò¤ÎÎÌ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸«¹ç¤Ã¤¿Âç¤¤µ¤Î¤ªÆé¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±Ä¾·Â¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤á¤ó°Ê³°¤ÎÌÍ¤Ç¤â¤³¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ï»î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£¤Î¤È¤³¤í¼Â¸³¤·¤¿¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÌÍ¤Î¤¤·¤á¤ó¡¢À¸ÌÍ¤ÎÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÊýË¡¤ÇÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ØÄê¤Îè§¤Ç»þ´Ö¤è¤ê£±¡Á£²Ê¬Ä¹¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë²Ð¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Îè§¤ÇÊý¤ÎÊý¤¬¤×¤ê¤Ã¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤Î¿©´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤â¿å¤ÇÄù¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ö¥µ¥Ð´Ì¤Ö¤Ã¤«¤±¤½¤¦¤á¤ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¤Ö¤Ã¤«¤±·Ï¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï²¦Æ»¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤ä¤Þ¤«¤±¤½¤¦¤á¤ó¡×¤ÏÄêÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥¯¥ì¥ì¥â¥ó¡Ü¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ö¥µ¥¯¥ì¥â¤½¤¦¤á¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¤¤«Å·¤Î¤ª²Û»Ò¤òÅº¤¨¤ë¤ÈÅ·¤ª¤í¤·É÷¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡¢¤Ö¤Ã¤«¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¤É¤Á¤é¤âÈþÌ£¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÏÂ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿©¤Ù¤ë¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÎä¤ä¤·Ã´Ã´ÌÍÉ÷¤½¤¦¤á¤ó¡×¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ð´Ì¤Ö¤Ã¤«¤±¤½¤¦¤á¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾å¤ËÌôÌ£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¤½¤¦¤á¤ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Swind¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¤á¤·ÎÁÍý²È¡×¤È¤·¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¥³¥é¥à·Á¼°¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£²¦Æ»¤«¤é´ÊÃ±¤ª¼ê·Ú¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤¬ÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤¯¥é¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°¤á¤·¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¿ô¡¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É®¼Ô¤â¼ÂÁ©¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î²¹ÅÙ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
²Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤½¤¦¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÉ®¼Ô¤â¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¸¶¤µ¤ó¡¢Swind¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿·Á¤Î¡Ö¿¼¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÊ¨Æ¤µ¤»¤¿Åò¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤òÆþ¤ì¡¢ºÆÊ¨Æ¤·¤¿¤é³¸¤ò¤·¤Æ£µÊ¬ÊüÃÖ¡£Î®¿å¡¢É¹¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤ß¤Ê¤¬¤éÀö¤Ã¤Æ¤Ì¤á¤ê¤ò¼è¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«»ö¤ËÀ®¸ù¡ª
¤½¤¦¤á¤ó¤ÎÌÍ¤¬¥×¥ê¥Ã¤ÈÃÆ¤ó¤Ç£±ËÜ¤º¤Äµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ë¥Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬²÷¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë£±»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿ÌÍ¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢È¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£³Â«Ê¬¤ò´°¿©¡Ä¡Ä¡£
¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢Ä´ÍýÃæ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤Û¤É½ë¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ¯¤Â³¤±¤ë¤ªÅò¤Î²£¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¶ñºà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆé¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÎÃ¤·¤¯¿´²º¤ä¤«¤ËÌôÌ£¤Ê¤É¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍâÆü¤âÃë¿©¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤òè§¤Ç¤Ê¤¤Êý¼°¤Çè§¤Ç¡¢º£ÅÙ¤³¤½Å´¤Î°Õ»Ö¤ÇÈ¾Ê¬¤À¤±¤ò¤Ä¤ë¤ê¤È¿©¤Ù¤ÆÈ¾ÎÌ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤ª¤¯¤³¤È£±»þ´Ö¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ïè§¤Ç¾å¤¬¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤á¤ó¤¬¤è¡¼¤¯Îä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¤¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È°ìÉô¤Ï·Ú¤¯¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤µ¤Ã¤È¤Û¤°¤¹¤ÈÎ¥¤ì¤ëÄøÅÙ¡£¡Ö¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë£²»þ´Ö¤Û¤ÉÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Áá¤á¤ÎÈÕ¼à¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ßÍÑ¤ËÄ´Íý¡£
É®¼Ô¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë²Æì¤Î²ÈÄíÎÁÍý¡¦¤½¤¦¤á¤ó¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Í¥®¤ÈÆùÌ£Á¹¤òßÖ¤á¡Ê¶ñ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤Ç£Ï£Ë¡Ë¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯¤Û¤°¤·¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤¿ÌÍ¤Ï¤Ä¤ë¤Ä¤ë¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡¡
¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦¤á¤ó¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¤òºî¤ë¤ÈÉ¬¤ºÌÍ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¼«ºî¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ²Æìµï¼ò²°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Î¶¿¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡¼¡ª
ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ÏSwind¤µ¤ó¥ì¥·¥Ô¤Î¡Ø¥µ¥Ð´Ì¤Ö¤Ã¤«¤±¤½¤¦¤á¤ó¡Ù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ö¤Ã¤«¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï´ÊÃ±¤À¤·Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥Ð´Ì¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ë¤µ¤¬Áý¤·¡¢Îä¤¿¤¤¤½¤¦¤á¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þµ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ÎÊØÍø¤ÊÄ´ÍýË¡¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ë¢¡ùÀ¹»Ò¡Ë