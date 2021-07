作品内での差別的描写の見直しや、アトラクションの刷新など、時代の変化に合わせた取り組みを推進している米ディズニー。そんな中、ダイバーシティやインクルージョンに焦点を当てた新たな方針の一環として、世界最大のディズニー・リゾートで長年続いたアナウンスやキャストの制服などに変化が訪れているよう。

世界各地に点在するディズニー・リゾートの中でも、圧倒的スケールの大きさを誇ることで知られる、アメリカ・フロリダ州の「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」。

そこで最近になって多様性への配慮を目的に見直されたというのが、すべてのパフォーマンスの前に流れる園内の自動アナウンス。

これまで長年に渡って使われてきた、「Ladies and gentlemen, boys and girls(紳士淑女の皆さん、そして男の子と女の子たち)」というフレーズが廃止され、現在では「Good evening, dreamers of all ages(こんばんは、世代を超えて夢を見る人々)」とアナウンスされるように。

実は、パーク内で流れる同アナウンスの変更は、東京ディズニーリゾートを含む、世界中のパークでも適用されはじめているのだとか。<Newsweek>の報道によると、ディズニーの広報担当者は、今年4月に発表したディズニーの新たな方針「ダイバーシティ&インクルージョン」の一環であると説明。

ディズニーが実践する、多様性を促進するための取り組みはこれだけではない。パーク内で働くキャストの制服やドレスコードについても、今年から新たなルールが取り入れられたことが明らかに。

<ニューヨーク・ポスト>が報じたところによると、従業員用のドレスコードハンドブックから、性別に関する記述が削除されたのこと。現在では、男性の髪の毛の長さの規定がなくなったほか、男性キャストのマニキュアの使用も認められている。

さらには、タトゥーを入れることや、性別に関わらず好きな制服を選択することも可能に。これによって男性が女性の衣装を、女性が男性の衣装を選ぶことはもちろん、トランスジェンダーの人々にとっても、より自由な選択肢が生まれることに。

一連の変化について、ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツ会長であるジョシュ・ダマロ氏は、このように説明。

「世界は変化し続けており、私たちもそれに合わせて変化していきます、世界中の人々の喜びとインスピレーションの源であり続けます」

「私たちは、ディズニーがすべての人を歓迎する場所であるために、決して努力を怠りません。今日、適切な職場環境を維持するだけでなく、キャストが職場で、自分の文化や個性をより表現できるようにします」