¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê£²Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌÌäÂê¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤«
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Í£Æ¥¢¥ó¥È¥ï¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤ÈÆ±£Æ£×¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡Ê£²£´¡Ë¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÁûÆ°¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¡¢£²¿Í¤¬£²£°£±£¹Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë½É¼Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍÆ»Ñ¤ä¸À¸ì¤òÓÞ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÊóÆ»¡£¹ñÆâ³°¤ÇÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢£²¿Í¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥Ù¥é¥·¥ª¥ó¡×¤Ï¡ÖÊÌ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î²»¤Ç¤½¤Î¸À¸ì¤ò¤¢¤¶¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëàº¹ÊÌµ¿ÏÇá¤ÎÆ°²è¤òÊóÆ»¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¡ØÍ·µº²¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥³¥Ê¥ß¤Ï¥×¥í¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ê£Ð£Å£Ó¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î£±¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬·ÀÌó¤¹¤ë¥³¥Ê¥ß¤òÎã¼¨¡£¤Þ¤¿¡ÖÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Áª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿¶Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥á¡¼¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î³ÚÅ·¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡×¤È¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î³ÚÅ·¤Ë¤âÁûÆ°¤¬Èô¤Ó²Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÌ¾Ìç¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê£²¿Í¤Ë¤è¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌÌäÂê¤Ï¡¢¼ýÂ«¤É¤³¤í¤«ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë°ìÊý¤À¡£