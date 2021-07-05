¡¡½éÂÐÌÌ¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¡¢¤È¤¤¤¦¿ÍÉÕ¤­¹ç¤¤¤âÁý¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤Îº¢¡£´é¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤´Ø·¸À­¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï¡ÈÈ±¡É¡£À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¥äÈ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©

Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤òÁª¤Ö

¡ÖÈ©¼Á¤Ë¹ç¤¦Àö´éÎÁ¤ò»È¤¦¤ÈÈ©¤ÎÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È±¤äÆ¬Èé¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤òÁª¤Ö¤È¡¢È±¤ÈÆ¬Èé¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥äÈ±¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×(¥³¡¼¥»¡¼ ¥¹¥­¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¸¦µæ¼¼ ÌÚÆâ°¦³¤¤µ¤ó)

¡¡¥Ù¥¿¤Ä¤­¤äÆ¬Èé¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÈé»é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¤â¤Î¡¢È±¤Ë½á¤¤¤ò»Ä¤·¤ÆÀö¤¤¾å¤²¤ë¤â¤Î¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢º£¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Îµ¡Ç½¤âÍÍ¡¹¤ËºÙÊ¬²½¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤Ç¡£

1¡§¡ÚSTEPHEN KNOLL¡Û¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥Î¥ë ¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à ¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼ 500mL 1,760±ß (²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù)¡¿¥³¡¼¥»¡¼ 
2¡§¡ÚPLAYING¡Û¥ë¥Ù¥ë ¥×¥ì¥¤¥ó¥°21 ¥·¥ã¥ó¥×¡¼ 200mL 1,980±ß (¥Ø¥¢¥µ¥í¥óÀìÇä¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä)¡¿¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È 
3¡§¡ÚAmatora¡Û¥á¥¾¥Õ¥©¥ë¥Æ ¥Ø¥¢¥Ð¥¹ 335mL 5,280±ß¡¿¥¢¥Þ¥È¥é 
4¡§¡Úélècuir¡Û¥¨¥ì¥­¥å¥¤¡¼¥ë ¥¹¥ê¡¼¥¨¥ì¥á¥ó¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼(L¡õF) 300mL 2,970±ß¡¿¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥º¥¦¥§¥¤ 
5¡§¡ÚAVEDA¡Û¥¤¥ó¥ô¥¡¥Æ¥£ ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥Õ¥©¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ó¥° ¥·¥ã¥ó¥×¡¼ ¥é¥¤¥È 200mL 4,180±ß¡¿¥¢¥ô¥§¥À 
6¡§¡ÚORBIS¡Û¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ð¥¤¥¿¥Ã¥Á ¥·¥ã¥ó¥×¡¼ 480mL 1,430±ß¡¿¥ª¥ë¥Ó¥¹

1¡§STEPHEN KNOLL

¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥Î¥ë ¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥¿¡¼ 500mL 1,760±ß (²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù)¡¿¥³¡¼¥»¡¼

¡¡Æ¬Èé¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤êÊÝ¼¾¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¡£

2¡§PLAYING

¥ë¥Ù¥ë ¥×¥ì¥¤¥ó¥°21 ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È 200mL 1,980±ß (¥Ø¥¢¥µ¥í¥óÀìÇä¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä)¡¿¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È

¡¡»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë´¥Áç¡¢Èé»é¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¥±¥¢¡£ÁÖ²÷¤ÊÀö¤¤¾å¤¬¤ê¡£

3¡§Amatora

¥á¥¾¥Õ¥©¥ë¥Æ ¥¹¥Ñ¥Þ¥¹¥¯ 225g 5,280±ß¡¿¥¢¥Þ¥È¥é

¡¡¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤´¥ÁçÈ±¤Ë½á¤¤¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¡£¥¢¡¼¥æ¥ë¡¦¥ô¥§¡¼¥À¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇÈ±¤ÈÆ¬Èé¤òÀ°¤¨¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¸ú²Ì¤âÈ¯´ø¡£

4¡§élècuir

¥¨¥ì¥­¥å¥¤¡¼¥ë ¥°¥í¥Ã¥·¡¼¡õ¥¹¥à¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼(L¡õF)300mL 2,970±ß¡¿¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥º¥¦¥§¥¤

¡¡¤Ë¤ª¤¤¤òËÉ¤®¡¢È±¤ò¤µ¤é¤µ¤é¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¡£

5¡§AVEDA

¥¤¥ó¥ô¥¡¥Æ¥£ ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Ö ¥Ø¥¢¡õ¥¹¥«¥ë¥× ¥Þ¥¹¥¯ 150mL 5,500±ß¡¿¥¢¥ô¥§¥À

¡¡¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÁÖ²÷¤ËÀö¤¦¡£

6¡§ORBIS

¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ð¥¤¥¿¥Ã¥Á ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ 480g 1,430±ß¡¿¥ª¥ë¥Ó¥¹

¡¡Àö¤¤¤Ê¤¬¤é½á¤¤¤òÊä¤¤¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤È»ØÄÌ¤ê¤Î¤¤¤¤È±¤Ø¡£¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡£

¢¡HOW TO

STEP­¡

¡¡¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤¿¸å¤Ë¤ªÅò¤Ç±ø¤ì¤òÎ®¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¼ê¤Ç·Ú¤¯Ë¢Î©¤Æ¡¢Á°Æ¬¤äÆ¬ÄºÉô¤Ê¤ÉÈé»é¤¬Â¿¤¤ÉôÊ¬¤«¤éÀö¤¦¡£

STEP­¢

¡¡È±¤Îº¬¸µ¤Ë¿åÎ®¤ò¤¢¤Æ¤Æ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤è¤¯¤¹¤¹¤°¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤ÏÈ±¤Î1ËÜ1ËÜ¤Ë¤¤¤­¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤â¤ß¹þ¤à¡£

STEP­£

¡¡À½ÉÊ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Æ¬Èé¤ÈÈ±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤¹¤¤¤ÇÉÔÍ×¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤òÀö¤¤Î®¤¹¡£

¥³¡¼¥»¡¼


https://www.kose.co.jp/skny/

¥¿¥«¥é¥Ù¥ë¥â¥ó¥È


https://www.lebel.co.jp/

¥¢¥Þ¥È¥é

ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡03-6228-5685
https://amatora.jp/

¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥º¥¦¥§¥¤


https://www.naturesway.co.jp/

¥¢¥ô¥§¥À

ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0570-003-770
https://www.aveda.jp/

¥ª¥ë¥Ó¥¹


https://www.orbis.co.jp/

¡È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â

¡¡AI¤ÎÈ¯Ã£¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áý²ÃÃæ¡ª¡¡À®Ê¬¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬Áª¤Ù¤ë¡£Web¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£

1¡§CONSTELLA

È±¤Î¥×¥í¤¬9600ÄÌ¤ê¤«¤éÁª¤Ö½èÊý¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¯

¥³¥ó¥¹¥Æ¥é BOX¥»¥Ã¥È ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È(¥¶ ¥Ù¡¼¥¹ ³Æ230mL¡Ü¥¤¥ó¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó 10mL¡ß³Æ2) 8,360±ß¡¿¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼

¡¡¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÃÎ¼±¤È¡¢AI¤ÎËÄÂç¤ÊÌÓÈ±¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥Ø¥¢¥±¥¢¡£¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥µ¥í¥ó¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¡£½èÊý¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¹á¤ê¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥»¥Ã¥È¤¬·èÄê¡£»ÈÍÑÁ°¡¢³Æ¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤òº®¤¼¤Æ¡£

2¡§INFINITY

Å¹Æ¬ or Web¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇÈ±Çº¤ß¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤òÆ³¤­½Ð¤¹

±¦¤«¤é¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ ¥Ø¥¢ ¥¯¥Á¥å¡¼¥ë iD1 3mL¡ß8Êñ 2,200±ß¡¢Æ± iD2 9g¡ß8Êñ 2,200±ß¡¢Æ± iD3 9mL¡ß8Êñ 2,200±ß¡¢Æ± iDEA1¡¢iDEA2¡¢iDEA3 ³Æ140g 1,375±ß¡¢Æ± iD4 140g 2,200±ß (²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù)¡¿¥³¡¼¥»¡¼

 ¡ÖiD¡×¡ÖiDEA¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢12ÄÌ¤ê¤«¤éÁª¤Ö¥Ø¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¸å¤ËiD1¡Á3¤òÅÉ¤ê(iD4¤Ï¥×¥ì¥·¥ã¥ó¥×¡¼)¡¢iDEA1¡Á3¤ò½Å¤Í¤Æ¤¹¤¹¤°¡£iD¤À¤±¤Ç»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£

3¡§Laborica

¤­¤áºÙ¤«¤ÊWeb¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥»¥Ã¥È

¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È ³Æ250mL 6,980±ß (¥»¥Ã¥È²Á³Ê)¡¿¥é¥Ü¥ê¥«

¡¡¤Î¤Ù10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜ½÷À­¤ËÀ½ÉÊ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¥æ¥Ë¥ê¡¼¥Ð¤¬¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Web¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢ÌÓÈ±¿ÇÃÇ»Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë½êÍ×»þ´Ö3Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÈ±¿ÇÃÇ¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢2Ëü1600ÄÌ¤ê¤«¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬Æ³¤­½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÄ´¹ç¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¸¦µæ½ê¤«¤é¼«Âð¤ËÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£

¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼

ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡03-6778-8215
https://www.theconstella.com/

¥³¡¼¥»¡¼


https://www.kose.co.jp/infinity/

¥é¥Ü¥ê¥«

https://www.laborica.jp/

¡ü¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä

ÌÚÆâ°¦³¤¤µ¤ó
¥³¡¼¥»¡¼ ¥¹¥­¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¸¦µæ¼¼

¥³¡¼¥»¡¼¤Î¸¦µæ½ê¤Ç¡¢¼ç¤ËÈ±¤äÆ¬Èé¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¤Î¸¦µæ¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ±¤ò¸«¤Æ¤­¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¤ÎÀìÌç²È¡£

Composition¡áMari Otsuka
Photographs¡áYuya Shimahara
Hair & Make-up¡áAYA(LA DONNA)
Styling¡áMiyu Irie
model¡áAkari Abe