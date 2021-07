ゲーム開発を手がけるThat Fish、That Other Fishは『The Greatest Penguin Heist of All Time』の早期アクセス版の配信を開始した。

画像はSteamより

本作は、作戦を立案、実行するのはいずれもペンギンの最大4名でプレイする協力型強盗TPS(Third Penguin Shooting)。作戦に必要なアイテムを調達して適切な方法で強盗を行うタクティクス要素や、銃によるシューティング要素のほか、リアルなペンギンの鳴き声を楽しむことができる。

プレイヤーはペンギン強盗団の一匹として魚を積んだ船を襲撃したり、芸術品を盗んだり、有名なシェフを誘拐するなどのユニークな強盗をこなしていく。さらに、強盗するためのルートや方法もさまざまなものを立案・実行できるため、ペンギンが銃を撃つバイオレンスなシーンから、モフモフの手刀で眠らせるシーンまで他に類を見ない犯行現場となりそうだ。

南極大陸に建つアジトでは、新たな武器や服の購入や新たな建物の建設が可能。史上最大のペンギン強盗団を目指そう。

現在配信中の早期アクセス版では、毎月以上のペースで新たなマップやアイテム、服、武器などが配信される。さらにストーリーを盛り上げるサウンドトラックも追加予定とのこと。

価格は税込1520円。7月10日(土)までの期間限定で税込1216円で手に入れることが可能なので、気になる方はぜひチェックしてほしい。日本語非対応。

画像はSteamより

ライター anymo ベヨネッタとロリポップチェーンソーでゲームに目覚めました。 3D酔いと戦いつつゲームをする傍ら、学生をしています。

Twitter:@d0ntcry4nym0re

