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Composition¡áMari Otsuka
Photographs¡áYuya Shimahara
Hair & Make-up¡áAYA(LA DONNA)
Styling¡áMiyu Irie
model¡áAkari Abe