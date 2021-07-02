Á¤ÅºÍ×°ì»á¡Ö¥¦¥½¤âÊýÊØ¡× Éüµ¢¤·¤¿¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ËÉÂÌ¾¸øÉ½µá¤á¤ë
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÇÁ°ÅÔÃÎ»ö¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¡Ê£·£²¡Ë¤¬£²Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢Âà±¡¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ëÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡Ê£¶£¸¡Ë¤ËÉÂÌ¾¸øÉ½¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Àè·î£²£²Æü¤Ë²áÅÙ¤ÎÈèÏ«¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¾®ÃÓ»á¤ÏÆ±£³£°Æü¤ËÂà±¡¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç¸øÌ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢£±£°Æü¤Ö¤ê¤ËÅÔÄ£¤ËÅÐÄ£¤·¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡Á¤Åº»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Ï±éµ»¤Ç¤¢¤ë¡£±³¤âÊýÊØ¡££É£Ñ¤ÎÄã¤¤Âç½°¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¸«È´¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é±éÀâ¤Î¤È¤¡¢Ä°½°¤ÎÃæ¤Î£É£ÑºÇÄã¤Î¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤í¤È¥Ò¥È¥é¡¼¤Ï¸À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ò¥È¥é¡¼¤Î¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬£±£°Æü´Ö¤âÀÅÍÜ¤¹¤ëÉÂµ¤¤ÎÀµ¼°¤Ê¿ÇÃÇÌ¾¤òÃ¯¤âµá¤á¤Ê¤¤ÅÔÄ£Â¼¤Î°Û¾ï¤µ¡£¼óÁê¤¬£±£°Æü´Ö¤âµÙ¤á¤ÐÉÂÌ¾¸øÉ½¤Ï²â¥ö´Ø¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÀ¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Èó¾ï¼±¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï»þÀÞ¡¢À¼¤ò¸Ï¤é¤·¡¢³±¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æþ±¡¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÉô¡¢¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤«¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢±¢À¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢²áÅÙ¤ÎÈèÏ«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÂÎÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤â¤¢¤êÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¾ÍèÄÌ¤ê¡¢ÈèÏ«ÃßÀÑ¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£