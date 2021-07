7月3日15時から放送の『THE MUSIC DAY』(日本テレビ系)で披露されるジャニーズスペシャルメドレーの曲目が発表され、11月1日に解散するV6がSMAPの「世界に一つだけの花」をパフォーマンスすることが決定した。

【写真】『THE MUSIC DAY』でジャニーズスペシャルメドレーを披露するグルーブ

夏の音楽の祭典として9年目を迎える『THE MUSIC DAY』は、今年も8時間生放送で、総合司会は櫻井翔。「音楽は止まらない」のテーマにふさわしいメドレーや新企画をラインナップし、番組史上最多楽曲をノンストップダンスメドレーで届ける。

今年は、史上最多となる総勢11組が出演し、各グループが別のグループの楽曲を披露するジャニーズスペシャルメドレー。

V6がSMAPの「世界に一つだけの花」を歌うのをはじめ、NEWSは少年隊の「仮面舞踏会」、関ジャニ∞はジャニーズWESTの「ええじゃないか」、KAT‐TUNはタッキー&翼の「夢物語」、Hey!Say!JUMPは光GENJIの「パラダイス銀河」、Sexy ZoneはNEWSの「チャンカパーナ」、ジャニーズWESTはシブがき隊の「スシ食いねェ!」、King & PrinceはKAT‐TUNの「Real Face#2」、SixTONESはトラジ・ハイジの「ファンタスティポ」、Snow ManはKing & Princeの「シンデレラガール」を披露する。

さらに番組では、KinKi Kidsの「硝子の少年」、V6の「WAになっておどろう」や、嵐の「Happiness」、関ジャニ∞の「ズッコケ男道」などもお届けする。

出演者は以下の通り(五十音順)。

あいみょん、adieu、Ado、いきものがかり、EXIT、EXILE、AKB48、ENHYPEN、岡村孝子、荻野目洋子、Official髭男dism、ORANGE RANGE、KAT‐TUN、Gaho、上白石萌音、関ジャニ∞、Kis‐My‐Ft2、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、倉木麻衣、倖田來未、櫻坂46、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、鈴木亜美、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、高橋洋子、DA PUMP、DISH//、DEAN FUJIOKA、東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大 、TOMORROW X TOGETHER、TWICE、NEWS、乃木坂46、Novelbright、花*花、PUFFY、Perfume、早見優、ピコ太郎、BTS、一青窈、日向坂46、昼南乃風、V6、Foorin、Hey! Say! JUMP、星野源、松本伊代、三浦大知、宮本浩次、モーニング娘。’21、MONGOL800、安田レイ、優里、ゆず、Little Black Dress、Ryu、WANIMA ほか 『THE MUSIC DAY』は、日本テレビ系にて7月3日15時放送。